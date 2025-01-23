Стоимость транспортировки нефти рф в Китай возросла в пять раз после санкций США — Finance.ua

Стоимость транспортировки нефти рф в Китай возросла в пять раз после санкций США Сегодня 20:41 — Мир

Стоимость транспортировки нефти рф в Китай возросла в пять раз после санкций США

Стоимость перевозки российской нефти сорта ESPO в Китай резко возросла, достигнув почти пятикратного увеличения по сравнению с уровнем до введения последних санкций США против рф.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Тариф на перевозку нефти из тихоокеанского порта «Козьмино» на востоке россии в Китай на этой неделе достиг $7 миллионов, сообщили осведомленные относительно маршрута трейдеры, пожелавшие остаться анонимными из-за деликатности темы. Для сравнения, на прошлой неделе тариф составлял $5,5 млн, а до санкций США — всего $1,5 миллиона.

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Китайские порты стали более осторожными в работе с подпавшими под санкции танкерами, что дестабилизировало торговлю нефтью ESPO, ведь многие суда, которые использовали этот маршрут, были занесены в черный список.

Это заставило другие танкеры, ранее обслуживавшие западные российские порты, перенаправить свои маршруты на восток для транспортировки нефти в Китай.

Одним из последних танкеров, присоединившихся к этому маршруту, стало судно Legend. Оно загрузилось в порту Козьмино впервые 20 января и должно разгрузить свой груз в китайском городе Хуэйчжоу на юге страны, согласно данным компании Kpler. Ранее Aframax перевозил нефть сорта Urals из российских западных портов Усть-Луга и Приморск.

Економічна Правда По материалам:

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