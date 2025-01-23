Стоимость транспортировки нефти рф в Китай возросла в пять раз после санкций США — Finance.ua
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Стоимость транспортировки нефти рф в Китай возросла в пять раз после санкций США

Мир
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Стоимость транспортировки нефти рф в Китай возросла в пять раз после санкций США
Стоимость транспортировки нефти рф в Китай возросла в пять раз после санкций США
Стоимость перевозки российской нефти сорта ESPO в Китай резко возросла, достигнув почти пятикратного увеличения по сравнению с уровнем до введения последних санкций США против рф.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Тариф на перевозку нефти из тихоокеанского порта «Козьмино» на востоке россии в Китай на этой неделе достиг $7 миллионов, сообщили осведомленные относительно маршрута трейдеры, пожелавшие остаться анонимными из-за деликатности темы. Для сравнения, на прошлой неделе тариф составлял $5,5 млн, а до санкций США — всего $1,5 миллиона.
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Китайские порты стали более осторожными в работе с подпавшими под санкции танкерами, что дестабилизировало торговлю нефтью ESPO, ведь многие суда, которые использовали этот маршрут, были занесены в черный список.
Это заставило другие танкеры, ранее обслуживавшие западные российские порты, перенаправить свои маршруты на восток для транспортировки нефти в Китай.
Одним из последних танкеров, присоединившихся к этому маршруту, стало судно Legend. Оно загрузилось в порту Козьмино впервые 20 января и должно разгрузить свой груз в китайском городе Хуэйчжоу на юге страны, согласно данным компании Kpler. Ранее Aframax перевозил нефть сорта Urals из российских западных портов Усть-Луга и Приморск.
По материалам:
Економічна Правда
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