Импортеры США массово завозят товары из Китая из-за угрозы тарифов Трампа — Finance.ua

Импортеры США массово завозят товары из Китая из-за угрозы тарифов Трампа Сегодня 05:46 — Мир

Импорт товаров из Китая в США завершил год на высоком уровне, поскольку некоторые компании накапливали запасы одежды, игрушек, мебели и электроники перед запланированными новыми пошлинами, которые обещал ввести президент Дональд Трамп.

Об этом пишет Reuters

Такая ситуация может спровоцировать новую волну торговой войны между двумя экономическими государствами.

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Трамп, ранее грозивший ввести пошлины в размере от 10% до 60% на китайские товары, официально вступит в должность 20 января. Во время своего первого президентского срока он преимущественно фокусировался на поставляемых из Китая деталях и компонентах. Экономисты и эксперты по торговле прогнозируют, что следующая волна пошлин может относиться к готовой продукции.

«Мы наблюдаем рост экспорта готовых товаров из Китая в США, поскольку импортеры пытаются опередить возможное введение пошлин на потребительские товары», — отметил главный экономист HSBC в Гонконге Фредерик Нойманн.

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По данным китайских торговых чиновников, в декабре экспорт вырос до рекордных показателей. Это обусловлено опасениями относительно усиления торгового протекционизма в США и Европе. Согласно информации поставщика торговых данных Descartes Systems Group, в декабре в американские порты был доставлен эквивалент 451 тысячи 40-футовых контейнеров товаров из Китая, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, в 2024 г. импорт США постельного белья, пластиковых игрушек, техники и других товаров из Китая вырос на 15%.

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Хотя некоторые американские розничные торговцы срочно ввезли товары во избежание финансовых потерь от возможных новых пошлин, определить их влияние на общий объем импорта сложно, поскольку импортеры держат такие данные в секрете. Ситуацию усложняет то, что устойчивый спрос среди американских потребителей также стимулировал рост импорта. Некоторые компании завезли дополнительные товары в качестве запаса на случай сбоев из-за атаки хуситов на судоходство вблизи Суэцкого канала или трудовых конфликтов в портах на восточном побережье США и в Мексиканском заливе.

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Трамп также пообещал ввести пошлины на товары из других стран, включая Мексику и Канаду. Как следствие, в четвертом квартале 2024 года несколько категорий импорта в США из всех регионов мира показали существенный рост. По данным S&P Global Market Intelligence, текстиль и одежда выросли на 20,7%, товары для отдыха, преимущественно игрушки — на 15,4%, мебель — на 13,4%. Бытовая техника и потребительская электроника показали рост на 9,6% и 7,9% соответственно.

Категории потребительских товаров первой необходимости, такие как средства для дома и личного ухода, а также пищевые продукты и напитки увеличились на 14,2% и 12,5%.

УНН По материалам:

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