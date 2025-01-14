Канада готова закупать больше продукции США, чтобы смягчить угрозу тарифов Трампа — Finance.ua

Канада готова закупать больше продукции США, чтобы смягчить угрозу тарифов Трампа Сегодня 11:14 — Мир

Канада готова закупать больше продукции США, чтобы смягчить угрозу тарифов Трампа

Канада готова закупить больше товаров у Соединенных Штатов, включая свой следующий флот подводных лодок. Страна допускает это, чтобы успокоить обеспокоенность избранного президента США Дональда по поводу дефицита торговли между странами.

Об этом заявила посол Канады в США Кирстен Гиллман в интервью Associated Press

«Мы рады получить всё, что можем, из Соединенных Штатов. И у нас есть несколько военных закупок, например, замена всего нашего подводного флота. Возможно, это некоторые закупки, которые могут быть сделаны в США», — сказала она.

Гиллман отметила, что Канада покупает у Соединенных Штатов больше, чем любая другая страна. В частности, 70% военных закупок страны поступает из Америки. Это включает в себя план закупки 88 истребителей F-35.

По ее словам, торговля с Канадой поддерживает более 8 млн рабочих мест в США, и страна является клиентом номер один для 36 штатов Америки. Также она рассказала, что Канада поставляет много первичных материалов, идущих в производство США.

Посол заявила, что в прошлом году дефицит торговли между США и Канадой составил 75 млрд долларов, к тому же отметила, что треть того, что продает страна в Америку — это экспорт энергоносителей.

В интервью AP Гиллман предупредила, что цены для американцев почти сразу возрастут, если Трамп реализует свой план по внедрению 25% пошлин на всю канадскую продукцию.

В ходе беседы она также отвергла заявления новоизбранного президента Соединенных Штатов о том, что Канада станет 51-м штатом США, заявив, что именно так Дональд Трамп ведет переговоры.

«У него такой стиль ведения переговоров, который предполагает позиционирование себя наилучшим образом для обсуждения. Я думаю, что это так», — сказала Гиллман.

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