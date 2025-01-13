Канада готовится к торговой войне с США, — Bloomberg Сегодня 12:21 — Мир

Канада готовится к торговой войне с США, — Bloomberg

Канада намерена ввести масштабные торговые ограничения против США в ответ на возможные аналогичные действия со стороны избранного главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные по этому вопросу.

Канада разрабатывает планы введения значительных пошлин на американскую продукцию, если Трамп выполнит свою угрозу установить 25% пошлины на канадские товары.

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«Планы канадского правительства по ответным торговым мерам выходят далеко за пределы узкого перечня товаров, произведенных в США, введенного во время конфликта 2018 года», — говорится в материале.

Издание напоминает, что тогда торговый спор закончился после того, как США, Мексика и Канада договорились пересмотреть региональное торговое соглашение. Сейчас канадские контрмеры могут быть еще более существенными. Так, одно из предложений включает введение значительных пошлин почти на все продукты, которые США экспортируют в Канаду, рассказал один из собеседников издания: «Ответ Канады будет зависеть от того, что на самом деле сделает Трамп после вступления в должность. Прежде всего, администрация Трюдо все еще надеется избежать торговой войны и доказала, что серьезно относится к обеспокоенности США относительно безопасности границ».

УНІАН По материалам:

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