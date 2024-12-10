Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США: почему так — Finance.ua
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Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США: почему так

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Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США: почему так
Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США: почему так
Избранный президент США Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде стать штатом США, если они хотят продолжать получать субсидии. Об этом пишет Newsweek.
Как отмечается, Трамп грозился ввести 25-процентную пошлину на импорт из Канады и Мексики, если они не займутся вопросом контрабанды наркотиков и незаконного пересечения границы.
«Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны субсидировать — почему мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся их субсидировать, пусть они станут частью США», — сказал Трамп. «Мы субсидируем Мексику, мы субсидируем Канаду, и мы субсидируем многие страны по всему миру. Все, что я хочу сделать, это иметь равные, быстрые, но честные условия игры.
Подобное замечание новоизбранный президент сделал в отношени Канады. Как пишут в СМИ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи 29 ноября на курорте Мар-а-Лаго во Флориде сказал новоизбранному президенту, что тарифные планы разрушат экономику Канады. В СМИ пишут, что в ответ республиканец в шутку предложил: «Возможно, Канада должна стать 51-м штатом».
Трамп также заявил в посте от 25 ноября на Truth Social, что он будет взимать с Китая 10-процентную пошлину «сверх любых дополнительных пошлин», если Пекин не начнет бороться с контрабандой фентанила.
«Тарифы, если их правильно использовать, очень мощный инструмент, не только экономически, но и для достижения других целей вне экономики», — отметил Трамп.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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