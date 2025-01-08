Всемирные банки ждут редкого явления на валютном рынке после инаугурации Трампа — Bloomberg Сегодня 09:15 — Валюта

Всемирные банки ждут редкого явления на валютном рынке после инаугурации Трампа — Bloomberg

Пока Америка готовится к возвращению на пост предыдущего президента, валютный рынок готовится к редкому событию: паритету между долларом и евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению стратегов банков, включая Bank of New York Mellon и Mizuho, ​​это, вероятнее всего, произойдет после инаугурации Дональда Трампа в конце этого месяца.

Единая европейская валюта упала более чем на 7% по отношению к доллару с конца сентября и на прошлой неделе достигла 1,0226 за доллар, самого низкого уровня за более чем два года. Рынки опционов предполагают, что вероятность того, что валютная пара достигнет паритета в этом квартале, составляет около 40%, а торговля контрактами, нацеленными на этот уровень, резко возросла на прошлой неделе.

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Рынки смотрят на последствия 20 января, дня, когда Трамп будет приведен к присяге в качестве президента, в поисках потенциальных катализаторов. BNY и Mizuho ожидают, что Европа станет объектом потенциальной торговой войны, и что ожидания роста между Европой и США, которые расходятся, могут привести к редкой за последние два десятилетия силе доллара. Оба банка видят движение к паритету уже в этом месяце.

«Это может произойти очень быстро. Паритет неизбежен», — сказал Джеффри Ю, старший стратег BNY Mellon.

Паритет

С момента появления евро в 1999 году он торговался по равной стоимости с долларом всего несколько раз, причем порог часто указывал на относительно тяжелые экономические обстоятельства ЕС по сравнению с США. В последний раз это было в 2022 году, после того как полномасштабное вторжение россии в Украину спровоцировало энергетический кризис в Европе и опасения рецессии.

Экономики Европы, ориентированные на экспорт, сейчас борются с угрозой торговых тарифов США, отражающейся в ожиданиях, что Европейскому центральному банку придется агрессивно снижать процентные ставки, в отличие от медленного подхода Федеральной резервной системы. Политическая нестабильность в самых больших экономиках блока усиливает давление.

«Настроения не могут быть хуже», — сказал Энтони Фостер, глава спотовой торговли валютами стран G-10 в Nomura, который считает, что 20 января может стать потенциальным катализатором дальнейшего ослабления евро, если Трамп введет пошлины вскоре после своей присяги.

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В то время как евро восстановился на этой неделе на фоне общей слабости доллара, другие крупные банки, такие как JPMorgan Chase&Co, говорят, что уровень все еще может быть достигнут в этом квартале. Wells Fargo считает, что предельное значение, вероятнее всего, будет достигнуто во втором квартале.

Ожидается, что ЕЦБ снизит ставку до 2,75% на следующем заседании. Ожидается, что ФРС сохранит ставки в диапазоне от 4,25% до 4,5%, что подчеркивает растущее расхождение в их денежно-кредитной политике.

Напомним, Goldman Sachs прогнозировал, что курс евро может упасть на 10%, что предполагает падение ниже 1 доллара. По прогнозу Goldman Sachs, это произойдет в том случае, если Дональд Трамп введет широкомасштабные пошлины и снизит внутренние налоги после победы на выборах.

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