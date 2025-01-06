Среди основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год (инфографика) — Finance.ua
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Среди основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год (инфографика)

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Среди основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год (инфографика)
Среди основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год (инфографика)
В 2024 году многие валютные пары упали до неожиданных минимумов на фоне сильного доллара США. Из 15 основных валют мира ни одна не показала доходность в 2024 году, кроме американского доллара, который вырос более чем на 7%.
Согласно данным TradingView, за 2024 год доллар США показал доходность на уровне 7,1%. Ближе всего к показателю американского доллара находится британский фунт, который потерял 1,7% доходности в 2024 году.
Евро упал на 6,2% и в конце года достиг почти паритетного значения с американским долларом.
Китайский юань и индийская рупия показали 2,8% убыточности. Однако наиболее существенно упали российский рубль и бразильский реал — 18,6% и 21,6% соответственно.
Среди основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год (инфографика)
Как объясняет британское издание Telegraph, основным фактором, повлиявшим на позиции доллара, было избрание президентом США Дональда Трампа.
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«Когда республиканец победил на президентских выборах в США благодаря обещаниям снизить налоги и снова сделать Америку великой, рынки приняли его энтузиазм и к концу года подняли курс доллара выше любой другой основной валюты», — пишет издание.
Доходность 15 основных валют мира и украинской гривны за 2024 год:
  • Доллар США — +7,1%
  • Британский фунт — -1,7%
  • Мексиканское песо — -2%
  • Китайский юань — -2,8%
  • Индийская рупия — -2,8%
  • Южноафриканский ранд — -3,7%
  • Евро — -6,2%
  • Швейцарский франк — -7,3%
  • Канадский доллар — -7,9%
  • Австралийский доллар — -9,1%
  • Японская иена — -10,3%
  • Украинская гривна — -10,4%
  • Новозеландский доллар — -11,4%
  • Южнокорейская вона — -12,4%
  • российский рубль — -18,6%
  • Бразильский реал — -21,6%
Среди неосновных валют мира наибольший рост показал кенийский шиллинг — 20,7% и шри-ланкийская рупия — 10,9%.
Падение было наиболее существенное у ливанского фунта и эфиопского бира — 82,2% и 55,7% соответственно.
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