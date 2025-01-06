Среди основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год (инфографика) — Finance.ua

Среди основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год (инфографика) Сегодня 12:06 — Валюта

Среди основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год (инфографика)

В 2024 году многие валютные пары упали до неожиданных минимумов на фоне сильного доллара США. Из 15 основных валют мира ни одна не показала доходность в 2024 году, кроме американского доллара, который вырос более чем на 7%.

Согласно данным TradingView, за 2024 год доллар США показал доходность на уровне 7,1%. Ближе всего к показателю американского доллара находится британский фунт, который потерял 1,7% доходности в 2024 году.

Евро упал на 6,2% и в конце года достиг почти паритетного значения с американским долларом.

Китайский юань и индийская рупия показали 2,8% убыточности. Однако наиболее существенно упали российский рубль и бразильский реал — 18,6% и 21,6% соответственно.

Как объясняет британское издание Telegraph, основным фактором, повлиявшим на позиции доллара, было избрание президентом США Дональда Трампа.

Читайте также Курс доллара в Украине может достичь 47 гривен к концу 2025 года — прогноз

«Когда республиканец победил на президентских выборах в США благодаря обещаниям снизить налоги и снова сделать Америку великой, рынки приняли его энтузиазм и к концу года подняли курс доллара выше любой другой основной валюты», — пишет издание.

Доходность 15 основных валют мира и украинской гривны за 2024 год:

Доллар США — +7,1%

Британский фунт — -1,7%

Мексиканское песо — -2%

Китайский юань — -2,8%

Индийская рупия — -2,8%

Южноафриканский ранд — -3,7%

Евро — -6,2%

Швейцарский франк — -7,3%

Канадский доллар — -7,9%

Австралийский доллар — -9,1%

Японская иена — -10,3%

Украинская гривна — -10,4%

Новозеландский доллар — -11,4%

Южнокорейская вона — -12,4%

российский рубль — -18,6%

Бразильский реал — -21,6%

Среди неосновных валют мира наибольший рост показал кенийский шиллинг — 20,7% и шри-ланкийская рупия — 10,9%.

Падение было наиболее существенное у ливанского фунта и эфиопского бира — 82,2% и 55,7% соответственно.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запустил бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Коментарі По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.