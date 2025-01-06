Курс доллара в Украине может достичь 47 гривен к концу 2025 года — прогноз — Finance.ua
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Курс доллара в Украине может достичь 47 гривен к концу 2025 года — прогноз

Валюта
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Курс доллара в Украине может достичь 47 гривен к концу 2025 года — прогноз
Курс доллара в Украине может достичь 47 гривен к концу 2025 года — прогноз
В текущем году курс доллара в Украине может держаться на уровне 42 гривны за доллар и постепенно подняться до 47 гривен до конца года.
Об этом сообщил Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.
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По его словам, такой сценарий возможен, невзирая на то, что в Государственном бюджете предусмотрен курс 45 гривен за доллар.

Какова будет цена за доллар

По словам эксперта, в течение 2025 года следует ожидать постепенного подорожания доллара, как это было в прошлом году.
Поскольку в бюджете отмечен среднегодовой курс на уровне 45 гривен, в конце года можно прогнозировать курс в пределах 47−47,5 гривен за доллар.
Пендзин объяснил, что в Украине фактически есть только один основной продавец валюты — Национальный банк, который контролирует динамику курса.
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Эксперт убежден, что в Украине отсутствует валютный рынок в обычном смысле.
«В нормальных условиях есть много продавцов валюты — экспортеры, и многие покупатели — импортеры, и взаимодействие их спроса и предложения формирует курс. Плюс есть регулятор, который сверху стоит и, в лучшем случае, выкупает или делает какие-то интервенции. Так функционирует нормальный валютный рынок», — подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • в декабре 2024 года население Украины приобрело в банках валюты на 2,936 млрд долларов (в эквиваленте), в то время как продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,633 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,303 млрд долларов;
  • По мнению эксперта, в 2025 году девальвация гривны будет умеренной и сопоставимой с темпами 2024 года. Курс доллара к гривне может возрасти в пределах 5−10%.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

По материалам:
Novyny.live
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