Какую валюту признали самой успешной в 2024 году — Finance.ua

Какую валюту признали самой успешной в 2024 году Сегодня 11:08 — Валюта

Какую валюту признали самой успешной в 2024 году

За текущий год аргентинское песо укрепилось на 44,2%, ни одна из валют не смогла составить ей конкуренцию в данном процессе. Однако поддержка курса почти опустошила валютные резервы страны.

Об этом сообщило издание Financial Times.

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Среди плюсов — средняя заработная плата в Аргентине выросла почти вдвое и достигла $990.

Однако аналитики считают, что в настоящее время следует учитывать также мировые тенденции.

В частности, быстрое обесценивание реала в соседней Бразилии и потенциальное введение пошлин новым президентом США Дональдом Трампом могут сделать Аргентину уязвимой к внезапной девальвации.

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Руководитель исследований инвестиционного банка BancTrust Рамиро Бласкес заявил, что если песо продолжит расти или произойдет так называемый «большой внешний шок», спрос на дешевые доллары может резко возрасти, что увеличит риск девальвации.

В свою очередь, руководители предприятий обеспокоены тем, что такая динамика вскоре может подорвать конкурентоспособность аргентинского экспорта.

Напомним, Тарас Лесовой прогнозирует , что курс доллара к гривне в течение 2025 года будет колебаться с периодами роста и снижения, однако постепенно гривна может ослабиться до уровня в 46−47 грн/долл.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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