Как вырастет курс доллара в начале 2025 года: банкир озвучил прогноз — Finance.ua
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Как вырастет курс доллара в начале 2025 года: банкир озвучил прогноз

Валюта
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Как вырастет курс доллара в начале 2025 года: банкир озвучил прогноз
Как вырастет курс доллара в начале 2025 года: банкир озвучил прогноз
В первом квартале 2025 года курсовые показатели доллара и евро вряд ли выйдут из-под контроля, а все основные этапы девальвации гривны могут происходить по аналогии 2024 года: после периодов ее ускорения следует ожидать периоды «девальвационного затишья».
Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов.

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По прогнозу банкира, в первые месяцы года максимальный размер девальвации вряд ли будет выше 2−2,5% в месяц, но это возможно только в определенные этапы, связанные с объективными экономическими причинами.
«Есть несколько версий, какой будет девальвация гривны в первые 3 месяца года. По разным оценкам она может составить от 2,5% до 4%. В то же время фактический „размах“ обесценивания гривны во многом будет зависеть от стратегии регулятора на валютном рынке», — отметил эксперт.
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Он предположил, что в первом квартале рост курса доллара как основной валюты может составить в среднем 2 п.п. (около 0,8 грн).
То есть, по словам Мамедова, не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42−42,8 грн/долл. По его мнению, этот курсовой рывок в последующие месяцы может сойти на нет и курсовые изменения станут медленнее.
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Мамедов считает, что по примеру 2024 года регулятор может применить стратегию «сглаживания», согласно которой темпы роста курсов валют (прежде всего доллара США) могут быть умеренными и станут действенным средством для сдерживания инфляции.
«На валютном рынке будет действовать режим управляемой гибкости, что сделает невозможным курсовую аритмию. Нацбанк будет прилагать усилия для сбалансирования спроса и предложения, а значит курсовые колебания будут на удовлетворительном уровне», — отметил банкир.
По материалам:
УНІАН
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