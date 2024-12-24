Курс доллара может возрасти до 46−47 гривен: инвестбанкир дал прогноз на следующий год — Finance.ua

Курс доллара может возрасти до 46−47 гривен: инвестбанкир дал прогноз на следующий год Сегодня 15:01 — Валюта

Курс доллара может возрасти до 46−47 гривен: инвестбанкир дал прогноз на следующий год

Рост курса доллара в следующем году еще на 10% до 46−47 гривен — это здоровый процесс для экономики Украины. Это поможет товаропроизводителям сохранить конкурентоспособность.

Об этом сказал директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала в интервью Центру экономической стратегии.

Как отметил Фиала, с одной стороны Нацбанка выгодно держать курс достаточно стабильным. В то же время, в Украине есть существенный дефицит торгового баланса на уровне 15% от ВВП, который перекрывается за счет 40 млрд долларов международной помощи в год.

По его словам, Украина гарантированно получит в следующем году эти деньги.

«Это первый раз, когда у нас такая предсказуемость. Это нам тоже добавляет комфорта и для наших макропрогнозов, и для нашего инвестирования. Это первый раз во время войны, что мы знаем, мы уверены, что у нас дефицит бюджета будет профинансирован не только на следующий год, а еще на часть 2026-го года. Это очень хорошо», — сказал он.

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В то же время Нацбанку при своей курсовой политике нужно обращать внимание на конкурентоспособность местного производителя, «чтобы мы не спонсировали или дотировали импорт зарубежных производителей вместо того, чтобы помогать местному производителю», отметил Фиала.

«Доллар существенно укрепился. Поэтому для экономики будет здорово, чтобы гривна, я думаю, на следующий год продолжила такой же темп девальвации, как и в текущем. Это примерно на 10%. Это значит, если мы в этом году заканчиваем где-то на 42, если закончим следующий год на уровне 46−47, то в этом ничего плохого не будет. Это, напротив, будет полезно для местного производителя, и сохранит его конкурентоспособность», — добавлял он.

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