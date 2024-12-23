НБУ объяснил рост курса доллара в конце 2024 года — Finance.ua

НБУ объяснил рост курса доллара в конце 2024 года Сегодня 15:05 — Валюта

НБУ объяснил рост курса доллара в конце 2024 года

Чистый спрос на валюту Украины растет, учитывая восстановление экономики и оживление импорта. Это давит на курс гривны

Об этом свидетельствует «Отчет о финансовой стабильности».

Как отмечается в обзоре НБУ, до сих пор смягчение части ограничений на движение капитала оказало достаточно умеренное влияние на рынок, ведь более трети выплат за границу вследствие либерализации компании провели, используя собственную валюту.

«В то же время, осенью увеличился спрос на наличную валюту со стороны населения. Рост спроса является главным фактором дополнительного давления на обменный курс», — говорится в отчете.

График: НБУ

В отчете отмечается, что НБУ продолжает оставаться ключевым участником валютного рынка, а его интервенции — основным инструментом сбалансирования спроса и предложения на валюту.

«НБУ имеет возможность покрывать дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания», — говорится в документе.

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По данным НБУ, поступление международной помощи позволяет поддерживать международные резервы на достаточном уровне, несмотря на увеличение спроса на валюту. С IV квартала прошлого года объем резервов превышает 100% уровень адекватности по критерию МВФ, в конце 2024 года он ожидается ближе к 120%.

График: НБУ

По прогнозу Национального банка, достаточность резервов по этому критерию будет постепенно снижаться, однако все равно будет превышать 100% и в течение 2025 года.

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