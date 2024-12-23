НБУ объяснил рост курса доллара в конце 2024 года — Finance.ua
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НБУ объяснил рост курса доллара в конце 2024 года

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НБУ объяснил рост курса доллара в конце 2024 года
НБУ объяснил рост курса доллара в конце 2024 года
Чистый спрос на валюту Украины растет, учитывая восстановление экономики и оживление импорта. Это давит на курс гривны.
Об этом свидетельствует «Отчет о финансовой стабильности».
Как отмечается в обзоре НБУ, до сих пор смягчение части ограничений на движение капитала оказало достаточно умеренное влияние на рынок, ведь более трети выплат за границу вследствие либерализации компании провели, используя собственную валюту.

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«В то же время, осенью увеличился спрос на наличную валюту со стороны населения. Рост спроса является главным фактором дополнительного давления на обменный курс», — говорится в отчете.
График: НБУ
График: НБУ
В отчете отмечается, что НБУ продолжает оставаться ключевым участником валютного рынка, а его интервенции — основным инструментом сбалансирования спроса и предложения на валюту.
«НБУ имеет возможность покрывать дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания», — говорится в документе.
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По данным НБУ, поступление международной помощи позволяет поддерживать международные резервы на достаточном уровне, несмотря на увеличение спроса на валюту. С IV квартала прошлого года объем резервов превышает 100% уровень адекватности по критерию МВФ, в конце 2024 года он ожидается ближе к 120%.
График: НБУ
График: НБУ
По прогнозу Национального банка, достаточность резервов по этому критерию будет постепенно снижаться, однако все равно будет превышать 100% и в течение 2025 года.
По материалам:
РБК-Україна
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