Член Совета НБУ рассказал, чего ждать на валютном рынке в 2025 году — Finance.ua

Член Совета НБУ рассказал, чего ждать на валютном рынке в 2025 году Сегодня 10:00 — Валюта

Член Совета НБУ рассказал, чего ждать на валютном рынке в 2025 году, freepik

Сегодня валютный рынок Украины — это в какой-то степени зеркальное отражение состояния нашей экономики.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал член Совета Национального банка Украины и доктор экономических наук Василий Фурман.

«Если мы говорим об экономике и в этом году, и в следующем году, то, по моему личному мнению, она будет развиваться примерно по базовому сценарию Национального банка Украины. Это прогноз Нацбанка на следующий год, согласно которому рост экономики в следующем году ожидается на уровне 4,3%. Это хороший показатель», — отметил экономист.

По его словам, инфляция на конец года составит около 7%. Это тоже хороший показатель. Еще один важный показатель для украинской гривны — золото-валютные резервы. Согласно прогнозу Национального банка, на конец следующего года золото-валютные резервы будут составлять около 41 миллиарда долларов, то есть это тоже хороший показатель.

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«Если мы говорим, что сейчас у нас инфляция около 10%, то в следующем квартале, согласно прогнозу Нацбанка, она может незначительно увеличиваться и затем начнет к концу следующего года уменьшаться, как я перед этим отмечал, — до 7%. Как раз борьба с инфляцией и ситуация на валютном рынке коррелируют, то есть должна быть стабильность на валютном рынке и тогда более быстрыми темпами будет уменьшаться инфляция, потому что разбалансирование инфляционных и девальвационных ожиданий не нужно Национальному банку Украины. Итак, я считаю, что ситуация на валютном рынке в дальнейшем будет стабильной и контролируемой», — пояснил Фурман.

Он подчеркнул, что фиксированного курса точно не будет, но эти фундаментальные факторы в целом будут положительно отражаться на стабильности валютного рынка.

«Украинцы доверяют банковской системе и украинской гривне. Например, если говорить о периоде с 24 февраля 2022 года, то остатки средств во всех валютах в банковской системе физических и юридических лиц увеличились на сумму почти 1 триллион. В то же время остатки средств физических лиц увеличились на около 8%, а юридических — на 6%. То есть, в общем, есть положительный тренд», — рассказал рассказал член Совета НБУ.

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По его мнению, благодаря тем реформам в банковском секторе, которые проводились до войны, начиная, видимо, еще с 2015 года, и продолжаются, банковская система является устойчивой, прибыльной и надежной.

«Кроме того, мы наблюдаем увеличение кредитования по разным направлениям, то есть это тоже позитивный фактор», — добавил он.

Телеканал 24 По материалам:

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