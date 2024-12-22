Что будет с валютой в январе, и стоит ли хранить деньги в гривне — Finance.ua

Что будет с валютой в январе, и стоит ли хранить деньги в гривне Сегодня 14:15 — Валюта

Что будет с валютой в январе, и стоит ли хранить деньги в гривне

В первой половине декабря украинцы увидели значительные колебания на валютном рынке. Эксперты ожидают роста курса доллара и евро накануне Нового года с возможным пересечением психологической отметки.

О том, нужно ли гражданам реагировать на динамику, покупая или продавая иностранную валюту, рассказывает «Novyny.live».

Доллар продолжает расти

В течение последнего месяца 2024 года стоимость американской валюты демонстрировала резкие спады и взлеты.

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Согласно графику официального курса гривны к доллару, рассчитываемому Национальным банком, 4 декабря показатель достиг пикового на то время значения — 41,69 грн/долл. А уже 9 декабря опустился до уровня 41,44 грн/долл.

Удешевление длилось недолго: 17 декабря валюта снова побила рекорд стоимости, зафиксировавшись на уровне 41,74 грн/долл.

В обменниках средний курс продаж уже пересек психологический рубеж.

Евро сохраняет стабильность

Европейская валюта несколько недель демонстрировала стабильность.

Удешевление началось с ноября, а декабрь стал месяцем относительного «штиля» на рынке. 1 числа евро стоило 43,86 грн (официальный расчет НБУ), а в 17-го курс оказался на уровне 43,80 грн.

Обменники и банки, реагируя на низкую динамику, также меняли курсы купли/продажи по-минимуму.

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По мнению экономического эксперта Даниила Монина, в январе евро подорожает, отвечая на динамику стоимости доллара.

Разница будет составлять ориентировочно 5−6% выше курса американской валюты. Таким образом, вопрос о целесообразности обмена отпадает.

Стоит ли менять гривны

Если украинцы планируют сохранять сбережения в иностранной валюте, стоит поскорее обменять гривны. Чем ближе к Новому году, тем меньше шансов приобрести доллары или евро по выгодному курсу.

В январе, вероятно, придется заплатить больше за единицу валюты. Чтобы сэкономить, рекомендуется провести обменные операции еще до начала рождественско-новогодних праздников.

Справка Finance.ua:

курс доллара в течение 2025 года будет умеренно расти. Курс в конце следующего декабря будет несколько ниже 46 гривен за доллар. Национальный банк продолжит постепенно ослаблять гривну, темпы будут выше во второй половине 2025 года;

по прогнозу KSE, курс доллара будет составлять 42.6 грн на конец 2024 года, а уже в 2027 — 48.6 грн.

Согласно прогнозу МВФ, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару составит 45,0 грн в 2025 году.

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