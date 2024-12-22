Что будет с валютой в январе, и стоит ли хранить деньги в гривне — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что будет с валютой в январе, и стоит ли хранить деньги в гривне

Валюта
88
Что будет с валютой в январе, и стоит ли хранить деньги в гривне
Что будет с валютой в январе, и стоит ли хранить деньги в гривне
В первой половине декабря украинцы увидели значительные колебания на валютном рынке. Эксперты ожидают роста курса доллара и евро накануне Нового года с возможным пересечением психологической отметки.
О том, нужно ли гражданам реагировать на динамику, покупая или продавая иностранную валюту, рассказывает «Novyny.live».

Доллар продолжает расти

В течение последнего месяца 2024 года стоимость американской валюты демонстрировала резкие спады и взлеты.
Читайте также
Согласно графику официального курса гривны к доллару, рассчитываемому Национальным банком, 4 декабря показатель достиг пикового на то время значения — 41,69 грн/долл. А уже 9 декабря опустился до уровня 41,44 грн/долл.
Удешевление длилось недолго: 17 декабря валюта снова побила рекорд стоимости, зафиксировавшись на уровне 41,74 грн/долл.
Что будет с валютой в январе, и стоит ли хранить деньги в гривне
В обменниках средний курс продаж уже пересек психологический рубеж.

Евро сохраняет стабильность

Европейская валюта несколько недель демонстрировала стабильность.
Удешевление началось с ноября, а декабрь стал месяцем относительного «штиля» на рынке. 1 числа евро стоило 43,86 грн (официальный расчет НБУ), а в 17-го курс оказался на уровне 43,80 грн.
Что будет с валютой в январе, и стоит ли хранить деньги в гривне
Обменники и банки, реагируя на низкую динамику, также меняли курсы купли/продажи по-минимуму.
Читайте также
По мнению экономического эксперта Даниила Монина, в январе евро подорожает, отвечая на динамику стоимости доллара.
Разница будет составлять ориентировочно 5−6% выше курса американской валюты. Таким образом, вопрос о целесообразности обмена отпадает.

Стоит ли менять гривны

Если украинцы планируют сохранять сбережения в иностранной валюте, стоит поскорее обменять гривны. Чем ближе к Новому году, тем меньше шансов приобрести доллары или евро по выгодному курсу.
В январе, вероятно, придется заплатить больше за единицу валюты. Чтобы сэкономить, рекомендуется провести обменные операции еще до начала рождественско-новогодних праздников.

Справка Finance.ua:

  • курс доллара в течение 2025 года будет умеренно расти. Курс в конце следующего декабря будет несколько ниже 46 гривен за доллар. Национальный банк продолжит постепенно ослаблять гривну, темпы будут выше во второй половине 2025 года;
  • по прогнозу KSE, курс доллара будет составлять 42.6 грн на конец 2024 года, а уже в 2027 — 48.6 грн.
  • Согласно прогнозу МВФ, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару составит 45,0 грн в 2025 году.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.