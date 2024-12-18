В НБУ уточнили роль курса доллара в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ уточнили роль курса доллара в Украине

Валюта
229
В НБУ уточнили роль курса доллара в Украине
В НБУ уточнили роль курса доллара в Украине
Роль обменного курса гривны к доллару в Украине остается значительной. В то же время происходит процесс перехода роли номинального якоря монетарной политики НБУ от курса к инфляции.
Об этом сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский в интервью изданию The Page.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

«Мы уже видим, что, несмотря на колебания курса после отказа от его фиксации и периоды увеличения этих колебаний, инфляционные ожидания оставались достаточно устойчивыми. То есть инфляция все больше обретает роль номинального якоря», — сказал он.
По его словам, роль именно инфляции будет расти.
Читайте также
«В следующем году, когда Нацбанку удастся сломать тенденцию и инфляция начнет снижаться, это усугубит ее роль как номинального якоря. Ведь будет очевидно, что ее ускорение является просто временным эпизодом на пути инфляции к цели 5%», — сказал он.
Как отметил Лепушинский, переход роли номинального якоря от обменного курса к инфляции — довольно длительный процесс, поскольку это связано с изменением фокуса ожиданий. Однако он обеспечивается последовательностью монетарной политики и должной коммуникацией.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.