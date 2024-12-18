В НБУ уточнили роль курса доллара в Украине — Finance.ua

В НБУ уточнили роль курса доллара в Украине Сегодня 16:00 — Валюта

В НБУ уточнили роль курса доллара в Украине

Роль обменного курса гривны к доллару в Украине остается значительной. В то же время происходит процесс перехода роли номинального якоря монетарной политики НБУ от курса к инфляции.

Об этом сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский в интервью изданию The Page

«Мы уже видим, что, несмотря на колебания курса после отказа от его фиксации и периоды увеличения этих колебаний, инфляционные ожидания оставались достаточно устойчивыми. То есть инфляция все больше обретает роль номинального якоря», — сказал он.

По его словам, роль именно инфляции будет расти.

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«В следующем году, когда Нацбанку удастся сломать тенденцию и инфляция начнет снижаться, это усугубит ее роль как номинального якоря. Ведь будет очевидно, что ее ускорение является просто временным эпизодом на пути инфляции к цели 5%», — сказал он.

Как отметил Лепушинский, переход роли номинального якоря от обменного курса к инфляции — довольно длительный процесс, поскольку это связано с изменением фокуса ожиданий. Однако он обеспечивается последовательностью монетарной политики и должной коммуникацией.

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