Доллар подешевел в системно важных банках: аналитики назвали причины — Finance.ua

Доллар подешевел в системно важных банках: аналитики назвали причины Сегодня 08:30 — Валюта

Доллар подешевел в системно важных банках: аналитики назвали причины

На прошлой неделе гривна вторично ослабла до исторического минимума, в то время как Национальный банк вынужден был увеличить интервенции по продаже валюты.

Об этом свидетельствуют данные аналитики инвесткомпании ICU.

«Общий дефицит валюты на рынке на прошлой неделе снова существенно увеличился вследствие резкого роста спроса на валюту на межбанковском рынке до почти $1.5 млрд, максимума этого года», — сказано в сообщении.

Чистая покупка валюты за четыре дня недели выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели до $760 млн. Из этой суммы $541 млн — это дефицит на межбанковском рынке (на 83% больше, чем в предыдущую неделю) и $219 млн — в розничном сегменте (на 8% меньше, чем в аналогичный период на прошлой неделе).

«Чтобы удовлетворить весь этот дефицит, НБУ увеличил интервенции на 37% до $1.08 млрд. Этих интервенций оказалось достаточно для успокоения участников рынка, и по достижении официальным курсом почти 41.7 грн/$ в среду, по итогам недели официальный курс доллара ослаб на 0.4% до 41.61 грн/$», — отметили аналитики.

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Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели снизилась на 0.4% до 41.5−42 грн/$ (в среднем в системно важных банках).

График: ICU

Отмечается, что спрос на валюту на межбанковском рынке вырос до максимума с конца мая, поэтому и объем интервенций НБУ также оказался наибольшим за более чем шесть месяцев. Больше валюты НБУ продавал в этом году только в последнюю неделю мая.

«Такие действия НБУ демонстрируют, что он не готов позволять быстрое ослабление курса гривны и будет увеличивать интервенции в случае необходимости, чтобы не допустить резких и значительных колебаний курса. Поэтому в ближайшие две недели до окончания года НБУ может лишь незначительно ослабить курс ориентировочно до 42 грн/$, но учитывая прошлую неделю, большее ослабление курса уже маловероятно», — прогнозируют аналитики.

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Напомним, по данным НБУ, финансовые аналитики ухудшили прогнозы курса доллара в следующие 12 месяцев. Так, финансовые аналитики ожидают курс 44,83 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за октябрь (44,08 грн/доллар).

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук ранее заявлял , что курс доллара зависит от объема международной помощи, которую Национальный банк тратит на поддержку гривны. Страны Запада близки к выделению Украине средств от российских активов, и это не зависит от будущей администрации США.

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