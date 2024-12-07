Сколько валюты купили украинцы в ноябре 2024 года — Finance.ua
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Сколько валюты купили украинцы в ноябре 2024 года

Валюта
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В ноябре украинцы продали коммерческим банкам наличную и безналичную валюту на 1,511 млрд долларов (в эквиваленте) и приобрели на 3,0 млрд долларов. Таким образом, чистая покупка валюты составила 1,289 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Объем покупки упал на 7,5% по сравнению с октябрем, когда украинцы купили 1,394 млрд долларов — рекордный объем за 12 лет.
С начала года украинцы купили в банках 10,915 млрд долларов.
Сколько валюты купили украинцы в ноябре 2024 года
Напомним, в последнюю неделю ноября Национальный банк Украины разрешил гривне ослабеть до нового рекордного уровня 41,60 грн/доллар. До конца года доллар будет дорожать.
Также в прошлом месяце Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на следующий, 2025 год. Как и следовало ожидать, у него есть значительный дефицит — запланированные расходы превышают плановые доходы более чем на 1,5 трлн гривен. Большинство экспертов уверены: гривна и дальше будет падать. А доллар, на который ориентирована наша экономика, — расти.
По словам экономиста Алексея Плотникова, можно ожидать, что на новогодние праздники будет подорожание валюты. В то же время спрогнозировать, достигнет ли курс отметки 42 грн/долл., сложно, ведь на его формирование влияет ряд факторов, в том числе скрытых от общественности.
По материалам:
РБК-Україна
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