Доллар по 45: пересечет ли курс критическую отметку в 2025 году — Finance.ua

Доллар по 45: пересечет ли курс критическую отметку в 2025 году Сегодня 17:02 — Валюта

Доллар по 45: пересечет ли курс критическую отметку в 2025 году

В течение 2024 года курс гривны претерпел значительные изменения. Если в начале года отметка была еще на уровне 38 гривен, то уже в конце года цена перевалила за 41 гривну. В то же время пик роста курса доллара пришелся на конец весны и лето.

Об этом пишет 24 канал.

В законопроекте госбюджета на 2025 год средний курс доллара к гривне заложен на уровне 45 гривен за валюту. В то же время курс в 2024 году был заложен на уровне 40,80 гривны.

По словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, курс доллара, который закладывает правительство в бюджет, является исключительно расчетным. Поэтому этот показатель не влияет на решение НБУ.

«Для нас имеет значение фактический курс, определяемый рынком», — добавил Гелетий.

Об этапах девальвации уже ранее говорил эксперт Украинского института будущего Даниил Монин. Он разделил их на 3 периода.

«Первый этап состоялся в январе — феврале этого года, когда НБУ пытался держать курс на уровне 38 гривен. Но когда годовая инфляция упала до уровня 3,3% за год, регулятор понял, что есть возможность провести управляемую девальвацию на фоне низкой инфляции. Второй этап проводился с марта по август, именно тогда курс с 38 гривен достиг 41,50 гривны. А на сегодня продолжается третий этап, когда Нацбанк может снова девальвировать гривну, однако несущественно», — рассказывал Монин.

Ожидается, что до конца года официальный курс доллара по отношению к гривне может не дотянуть до ранее прогнозируемой и заложенной в бюджет отметки в 42,10 гривны.

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«Мы предполагаем, что на 1 января 2025 года официальный курс может составить в промежутке 41,60 — 41,80 гривны. То есть по итогам текущего года доллар может вырасти в среднем на 10%», — прогнозирует начальник департамента казначейства Глобус Банка Лесовой.

Как объясняет банкир, такие изменения свидетельствуют о том, что стратегия регулятора как основного игрока достаточно эффективна. Следовательно, ситуация на рынке вполне прогнозируемая.

На наличном рынке ситуация будет несколько иной, но, как добавляет Лесовой, «матрица» рынка вряд ли претерпит какие-то существенные внезапные изменения.

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Кроме того, в 2025 году на валютном рынке будут происходить курсовые изменения, ведь в государственной смете заложен средневзвешенный курс на уровне 45 гривен за доллар.

«Основные изменения на рынке могут происходить по аналогии 2024 года, то есть после определенного периода затишья — наступит период оживления», — уверяет банкир Лесовой.

Телеканал 24 По материалам:

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