Финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса — Finance.ua

Финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса Сегодня 14:02 — Валюта

Финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса, freepik

Финансовые аналитики ухудшили прогнозы относительно курса доллара в следующие 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка.

Таблица: НБУ

Финансовые аналитики ожидают курс 44,83 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за октябрь (44,08 грн/доллар).

Банки ожидают курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар.

Население прогнозирует курс на уровне 44,10 грн/доллар. Это ниже, чем в октябре — 44,54 грн/доллар.

Предприятия последний раз давали свой прогноз курса в августе, тогда они ожидали курс 43,72 грн/доллар.

График: НБУ

Напомним, аналитики Dragon Capital прогнозируют ослабление курса до 45 грн/долл.

По прогнозу KSE, курс доллара составит:

42.6 грн (конец 2024 года);

48.6 грн (2027).

Согласно прогнозу МВФ, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару будет составлять:

2024 год — 41,0 грн/доллар;

2025 год — 45,0 грн/доллар;

2025 год — 46,8 грн/доллар;

2027 год — 48,6 грн/доллар;

2028 год — 50,2 грн/доллар;

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.