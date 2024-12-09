Финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса — Finance.ua

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Финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса

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Финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса
Финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса, freepik
Финансовые аналитики ухудшили прогнозы относительно курса доллара в следующие 12 месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка.
Таблица: НБУ
Таблица: НБУ
Финансовые аналитики ожидают курс 44,83 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за октябрь (44,08 грн/доллар).
Банки ожидают курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар.

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Население прогнозирует курс на уровне 44,10 грн/доллар. Это ниже, чем в октябре — 44,54 грн/доллар.
Предприятия последний раз давали свой прогноз курса в августе, тогда они ожидали курс 43,72 грн/доллар.
График: НБУ
График: НБУ
Напомним, аналитики Dragon Capital прогнозируют ослабление курса до 45 грн/долл.
По прогнозу KSE, курс доллара составит:
  • 42.6 грн (конец 2024 года);
  • 48.6 грн (2027).
Согласно прогнозу МВФ, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару будет составлять:
  • 2024 год — 41,0 грн/доллар;
  • 2025 год — 45,0 грн/доллар;
  • 2025 год — 46,8 грн/доллар;
  • 2027 год — 48,6 грн/доллар;
  • 2028 год — 50,2 грн/доллар;
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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