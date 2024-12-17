Аналітики ICU дали прогноз курсу на 2025 рік — Finance.ua

Аналітики ICU дали прогноз курсу на 2025 рік Сьогодні 16:03 — Валюта

Аналітики ICU дали прогноз курсу на 2025 рік, freepik

Курс долара протягом 2025 року буду помірно зростати. Курс наприкінці наступного грудня буде дещо нижчим ніж 46 гривень за долар.

Про це свідчить макропрогноз інвесткомпанії ICU.

Зазначається, що Національний банк продовжить поступово послаблювати гривню, темпи будуть вищі в другій половині 2025 року.

Графік: ICU

«Обмінний курс гривні зараз повністю залежить від бачення НБУ його оптимального рівня, ринкові чинники мають дуже обмежений вплив на курсоутворення», — зазначають аналітики.

Під час війни міцність курсу гривні — це похідна двох факторів:

бажання НБУ підтримувати гривню; достатності його ресурсів для цього.

Достатність ресурсів не викликає питань завдяки щедрій фінансовій допомозі, яку Україна отримує від донорів, починаючи з лютого 2022 року. Достатність фондування також гарантована й на 2025 рік — його вистачить для проведення інтервенцій НБУ в необхідних обсягах. З урахуванням цього курс гривні буде визначатися виключно дискреційними рішеннями НБУ.

Читайте також Долар по 45: чи перетне курс критичну позначку у 2025 році

«Ми вважаємо, що НБУ продовжить поступово послаблювати курс. Послаблення гривні, ймовірно, буде мінімальним протягом першої половини 2025 року, адже НБУ прагнутиме не створювати нові проінфляційні ризики. Проте після того, як інфляція почне сповільнюватися у другій половині 2025 року, НБУ може дозволити стрімкіше послаблення гривні. Загалом ми бачимо девальвацію за результатами повного року не більше ніж на 10%, а курс наприкінці наступного грудня дещо нижчим ніж 46грн/$», — прогнозують в ICU.

Із урахуванням цього прогнозу курсу аналітики очікують, що дохідність гривневих активів буде вищою, ніж валютних активів в Україні (у валютному еквіваленті).

Таблиця: ICU

Нагадаємо, аналітики Dragon Capital прогнозують послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року, а середньорічний курс — на рівні 43 грн/дол. США.

За прогнозом KSE, курс долара становитиме:

42.6 грн (кінець 2024);

48.6 грн (2027).

Згідно з прогнозом МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2024 рік — 41,0 грн/долар;

2025 рік — 45,0 грн/долар;

2025 рік — 46,8 грн/долар;

2027 рік — 48,6 грн/долар;

2028 рік — 50,2 грн/долар;

2029 рік — 51,7 грн/долар.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.