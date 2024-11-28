Почему в Украине растет доллар, падает евро — Finance.ua

Почему в Украине растет доллар, падает евро Сегодня 21:06 — Валюта

Почему в Украине растет доллар, падает евро

Доллар начал расти по всему миру после президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп. На такое укрепление американского доллара многие валюты отреагировали падением.

«Доллар растет, поскольку Нацбанк наконец-то отпустил его курс. На это не в последнюю очередь повлиял визит миссии МВФ. Сейчас, фактически, мы видим выравнивание ситуации, поскольку Нацбанк принял решение снизить контроль за валютным рынком», — рассказывает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Рост курса доллара в последние дни обусловлен желанием НБУ вывести курс из узкого диапазона, в котором он оставался за последние четыре месяца, добавляет Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU. По его словам, пока сложно прогнозировать, решится ли Нацбанк еще больше ослабить курс гривны до конца года, но вероятность этого очень велика.

«На прошлой неделе НБУ внес изменения в валютное регулирование, облегчив условия для международных экспортно-кредитных агентств, но в то же время ограничил использование валюты для выплаты дивидендов. Это можно трактовать как сигнал изменения политики. Нацбанк делает эти шаги для лучшего контроля валютного рынка, и мы, вероятно, увидим дальнейшее ослабление валютного регулирования в будущем», — объясняет Шевчишин.

Эксперт добавляет, что для стабилизации как экономики, так и курсовых колебаний необходимы внешние инвестиции, поскольку внутренние инвестиции ограничены, а финансовая помощь от партнеров тоже важна. В частности, 15 млрд долларов поддержки от западных партнеров должны поступить в течение осени-зимы этого года. Но есть риск задержки этих средств, что также увеличивает нагрузку на гривну.

Директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина отмечает, что причина роста доллара не столько в самом факте победы Дональда Трампа, сколько в ожиданиях глобальных банков и инвесторов от результатов деятельности его администрации.

В частности, команда вновь избранного президента Соединенных Штатов планирует увеличить тарифы на импорт, что ускорит инфляцию в США. Кроме этого, по словам Щербины, американцы могут начать принуждать торговых партнеров к проведению сделок исключительно в долларах. Это означает, что процентные ставки по ценным бумагам, номинированным в долларе, будут находиться выше 4%, в то время как в Европе ставка достигает около 3,5%. Таким образом, инвестиции в американские облигации становятся более привлекательными, чем в европейские.

Почему слабеет евро

Главная валюта Европейского Союза оказалась среди валют, которые на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США отреагировали просадкой. В этот период евро снизилось с уровня 1,09 до 1,01−1,04 по отношению к доллару.

«Экономика старого мира слабая, Германия — в рецессии. Поэтому центробанк в ЕС снижает ставки, тем самым снижая стоимость ресурса в евро. Соответственно, мы видим, что гривна девальвирует к доллару быстрее, чем к евро», — рассказывает Артем Щербина.

Виталий Ваврищук отмечает, что поскольку на мировом рынке евро дешевело по отношению к доллару в последние недели, то и на украинском рынке наблюдалась соответствующая тенденция.

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