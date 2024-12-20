В Capital Times обновили прогноз курса доллара на конец 2024 и 2025 годов — Finance.ua

В Capital Times обновили прогноз курса доллара на конец 2024 и 2025 годов Сегодня 16:00 — Валюта

В Capital Times обновили прогноз курса доллара на конец 2024 и 2025 годов

На конец 2024 года курс составит 42,8 грн за доллар, а на конец 2025 года — 45,4 грн за доллар. Основными драйверами экономического роста будут оставаться государственный сектор и аграрная отрасль, тогда как металлургия и транспорт будут ощущать влияние последствий войны.

Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе Capital Times.

Прогноз роста экономики на 2024 год улучшен с 3,1% до 3,6% благодаря ожидаемому оживлению в сельском хозяйстве, ритейле и перерабатывающей промышленности. На 2025 год прогноз ухудшился с 2,9 до 2,5%. В 2026 году ожидается замедление темпов роста до 1,4%, что обусловлено ограничением инвестиционной активности и стагнацией экономики.

Номинальный ВВП на 2024 год остается на прогнозируемом уровне — 7 625 млрд грн.

Инфляция в 2024 году прогнозируется на уровне 10,1% (ранее 9,0%), что связано с ростом затрат на энергетику и потенциальным повышением цен на импортируемые товары. К 2025 году инфляция снижена с 7,0% до 6,5%, в 2026 году ожидается дальнейшее замедление до 5,6%.

Учетная ставка НБУ на 2024 год изменилась до уровня 13,5%, поскольку в декабре регулятор повысил учетную ставку на 0,5 п.п. На 2025 год ставка повышена с 10% до 11,5%, в 2026 году ожидается возврат к 9%, что свидетельствует о постепенной нормализации монетарной политики.

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Официальный курс USD/UAH на конец 2024 года пересмотрен с 42,5 до 42,8 грн за доллар. На 2025 год курс повышен с 45,2 до 45,4 грн, а в 2026 году прогнозируется 47,6 грн за доллар. Это соответствует прогнозируемой постепенной девальвации гривны, связанной с частичным сокращением золотовалютных резервов.

Экспорт на 2024 год пересмотрен в сторону увеличения с $54,3 млрд до $58,0 млрд за счет стабилизации логистических маршрутов и восстановления части аграрного экспорта. В 2025 году ожидается рост с $58,1 млрд до $64,0 млрд, в 2026 году — до $69,1 млрд.

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Импорт на 2024 год уменьшен с $91,1 млрд до $90,9 млрд, на 2025 год — с $93,5 млрд до $92,2 млрд. В 2026 году прогнозируется импорт на уровне $91,2 млрд.

Торговое сальдо на 2024 год улучшено с -$36,8 млрд до -$32,9 млрд, на 2025 год — с -$35,4 млрд до -$28,2 млрд. В 2026 году прогнозируется улучшение до -$22,1 млрд, что свидетельствует о постепенном уменьшении дефицита платежного баланса.

Золотовалютные резервы НБУ в 2024—2025 годах будут оставаться на уровне 4 месяцев импорта благодаря финансовой помощи МВФ и международным партнерам. Это позволит регулятору поддерживать стабильность гривны и избежать резких курсовых колебаний.

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