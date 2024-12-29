Изношенные или поврежденные доллары и евро: что нужно знать об их обмене — Finance.ua

Изношенные или поврежденные доллары и евро: что нужно знать об их обмене Сегодня 15:05 — Валюта

Изношенные или поврежденные доллары и евро: что нужно знать об их обмене

Иностранная валюта, хоть и не запрещена для обращения в Украине, не является официальным платежным средством и подлежит обмену на гривну. Сосредоточимся на долларах и евро, наиболее популярных в нашей стране.

старые купюры неохотно берут как люди, которые покупают валюту, так и учреждения, которые их обменивают. Об этом говорится в Здесь к проблемам с износом или повреждением банкнот добавляется то, чтоОб этом говорится в статье Finance.ua.

Преимущественно это касается долларов до 1996 года выпуска, хотя они являются таким же платежным средством в США, как и доллары 2010 года, которые так любят украинцы. Согласно международным соглашениям, все банки и финансовые учреждения обязаны принимать доллары, выпущенные после 1914 г., если они сохранили основные признаки платежности.

Пункт 32 этого Положения говорит прямо: «Банкам и небанковским учреждениям при совершении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства».

То есть все доллары с 1914 года выпуска должны беспрепятственно приниматься на обмен — как банками, так и небанковскими учреждениями, в частности, пунктами обмена валюты, о чем последние часто предпочитают «забывать», хотя НБУ в этом пункте не делает для обменников никаких исключений. Это же касается и всех других валют, которые в своих странах не утратили статус платежного средства.

В целом же насчет иностранных банкнот в НБУ советуем следующее: перед обменом стоит проверить на сайте центрального банка той страны, валюту которой хотите обменять, не утратила ли банкнота платежную способность.

В некоторых случаях такая валюта может быть обменена в любом обменном пункте. Например, в случае с банкнотой 500 евро или долларами США, напечатанными после 1914 года, которые остаются платежными средствами. Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран-эмитентов.

А что с изношенными валютами?

Если по поводу года выпуска долларов или евро проблем не должно возникать, то с изношенными купюрами все сложнее.

С банкнотами, не имеющими признаков значительного износа (перечень этих признаков — здесь ), должны совершаться операции инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений.

Банки и небанковские учреждения, которые проводят такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо. К изношенным банкнотам относятся рваные, поврежденные, обгоревшие, обожженные, испорченные потери защитных элементов, загрязненные или выцветшие, а также банкноты, изъятые из обращения другими странами.

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Инкассо — это механизм, используемый банками для отправки изношенных банкнот в иностранные финансовые учреждения для обмена. То есть ваша купюра будет принята (по вашему согласию, конечно) у вас для обмена, но деньги за нее вы получите только после того, как ее доставят в банк, который ее выпустил, и тот оценит ее состояние и определит, является ли она платежным средством.

Кроме того, услуга эта платная, то есть с вас возьмут плату за инкассо — ее размер зависит от банка и может составлять 10−30% номинала. Какой именно размер этой платы и каковы сроки проведения операции инкассо, должно быть указано в доступном для клиентов месте.

Если ваши деньги содержат незначительные повреждения и пятна, которые не подпадают под признаки значительного износа, то банк или учреждение, которое обменивает валюту, должно их принять к обмену.

В случае если купюра содержит признаки подделки, она изымается, а в действие вступают правоохранители. Здесь практически так же, как и с гривной. В этом случае, как и при заключении, что банкноты перестали быть платежным средством, вы за них, конечно, никаких денег не получите. Молитесь, чтобы не получить тюремный срок — в реалиях нашей страны это вполне вероятный сценарий, даже если вы не имеете отношения к изготовлению фальшивки.

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