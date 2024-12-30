Долар може сягнути 47 гривень у 2025 році: банкір розповів, що впливатиме на курс — Finance.ua
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Долар може сягнути 47 гривень у 2025 році: банкір розповів, що впливатиме на курс

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Долар може сягнути 47 гривень у 2025 році: банкір розповів, що впливатиме на курс
Долар може сягнути 47 гривень у 2025 році: банкір розповів, що впливатиме на курс
Курс долара до гривні протягом 2025 року буде коливатися з періодами зростання та зниження, проте поступово гривня може послабитися до рівня у 46−47 грн/дол.
Такий прогноз озвучив начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.
Експерт зауважив, що зараз можна лише окреслити основні фактори, які можуть позначитися на курсових показниках.
«Це і перебіг війни, і загальна економічна ситуація — від розвитку стратегічних галузей до рівня добробуту громадян (особливої уваги заслуговує рівень інфляції), обсяг міжнародної фіндопомоги, обсяг міжнародних резервів тощо», — зазначив банкір.
Водночас Лєсовий нагадав, що середньозважений курс у бюджеті на 2025 рік закладено на рівні 45 грн/дол.
«Тобто, за аналогією 2024 року, це означає, що курсові показники будуть мінливими з етапами зростання та зниження, однак в кінці 2025 року вони можуть коливатися в діапазоні 46−47 грн», — вважає він.
За словами експерта, протягом 2024 року на ринку відбувалася м’яка девальвація з поступовим зростанням валютних курсів. При цьому можна виокремити пікові періоди, коли найбільше зростав долар: березень-квітень та травень.
«За ці три весняні місяці офіційний курс долара зробив ривок аж на 6% - курс зріс з 38,04 грн (на 1 березня) до 40,45 грн (станом на 1 червня)», — сказав Лєсовий.
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За матеріалами:
УНІАН
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