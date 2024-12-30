Долар може сягнути 47 гривень у 2025 році: банкір розповів, що впливатиме на курс — Finance.ua

Долар може сягнути 47 гривень у 2025 році: банкір розповів, що впливатиме на курс Сьогодні 09:50 — Валюта

Долар може сягнути 47 гривень у 2025 році: банкір розповів, що впливатиме на курс

Курс долара до гривні протягом 2025 року буде коливатися з періодами зростання та зниження, проте поступово гривня може послабитися до рівня у 46−47 грн/дол.

Такий прогноз озвучив начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

Експерт зауважив, що зараз можна лише окреслити основні фактори, які можуть позначитися на курсових показниках.

«Це і перебіг війни, і загальна економічна ситуація — від розвитку стратегічних галузей до рівня добробуту громадян (особливої уваги заслуговує рівень інфляції), обсяг міжнародної фіндопомоги, обсяг міжнародних резервів тощо», — зазначив банкір.

Водночас Лєсовий нагадав, що середньозважений курс у бюджеті на 2025 рік закладено на рівні 45 грн/дол.

«Тобто, за аналогією 2024 року, це означає, що курсові показники будуть мінливими з етапами зростання та зниження, однак в кінці 2025 року вони можуть коливатися в діапазоні 46−47 грн», — вважає він.

За словами експерта, протягом 2024 року на ринку відбувалася м’яка девальвація з поступовим зростанням валютних курсів. При цьому можна виокремити пікові періоди, коли найбільше зростав долар: березень-квітень та травень.

«За ці три весняні місяці офіційний курс долара зробив ривок аж на 6% - курс зріс з 38,04 грн (на 1 березня) до 40,45 грн (станом на 1 червня)», — сказав Лєсовий.

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.