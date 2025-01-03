Валютный рынок и банковская система: анализ за 2024 год — Finance.ua

Валютный рынок и банковская система: анализ за 2024 год Сегодня 19:03 — Валюта

Валютный рынок и банковская система: анализ за 2024 год

За 11 месяцев 2024 года украинцы купили в банках 27,80 млрд долларов, продали 16,88 млрд долларов. Чистая покупка валюты населением составила 10,92 млрд долларов — почти втрое больше, чем в 2023 году.

Курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке:

на 1 января 2024 года — 38,10/38,25 (бид/оффер);

38,10/38,25 (бид/оффер); на конец года — 41,95/42,00.

2. Курс продажи наличного доллара, евро на начало 2024 года — 39,30−39,40 грн/доллар, 43,20−43,40 грн/евро.

Курс продажи наличного доллара, евро на конец 2024 года — 42,40−42,60 грн/доллар, 44,30−44,50 грн/евро.

3. Кросс/курс евро/доллар на 0:00 2.01.2024 года — 1,1041.

Кросс/курс евро/доллар на 23:59 29.12.2024 года -1,0353.

Банковская система в целом

Количество действующих банков на 1 января 2024 года — 63, из них:

с государственным капиталом — 6 банков;

с иностранным капиталом — 26 банков, в т. ч. со 100%-ным иностранным капиталом — 19 банков;

на 31 декабря 2024 года — 61, из них:

с государственным капиталом — 7 банков;

с иностранным капиталом — 26 банков, в т. ч. со 100%-ным иностранным капиталом — 19 банков.

В 2024 году украинский банковский рынок покинули два банка:

27 июня 2024 года решением № 236-рш Национальный банк отозвал банковскую лицензию у акционерного общества «Альпари Банк» на основании поданной им просьбы и исключил сведения об АО «Альпари Банк» из Государственного реестра банков;

5 декабря 2024 года АО «Коммерческий инвестиционный банк» признано неплатежеспособным решением НБУ № 425-рш/БТ.

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