Валютный рынок и банковская система: анализ за 2024 год — Finance.ua
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Валютный рынок и банковская система: анализ за 2024 год

Валюта
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Валютный рынок и банковская система: анализ за 2024 год
Валютный рынок и банковская система: анализ за 2024 год
За 11 месяцев 2024 года украинцы купили в банках 27,80 млрд долларов, продали 16,88 млрд долларов. Чистая покупка валюты населением составила 10,92 млрд долларов — почти втрое больше, чем в 2023 году.
Курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке:
  • на 1 января 2024 года — 38,10/38,25 (бид/оффер);
  • на конец года — 41,95/42,00.
2. Курс продажи наличного доллара, евро на начало 2024 года — 39,30−39,40 грн/доллар, 43,20−43,40 грн/евро.
Курс продажи наличного доллара, евро на конец 2024 года — 42,40−42,60 грн/доллар, 44,30−44,50 грн/евро.
3. Кросс/курс евро/доллар на 0:00 2.01.2024 года — 1,1041.
Кросс/курс евро/доллар на 23:59 29.12.2024 года -1,0353.

Банковская система в целом

Количество действующих банков на 1 января 2024 года — 63, из них:
  • с государственным капиталом — 6 банков;
  • с иностранным капиталом — 26 банков, в т. ч. со 100%-ным иностранным капиталом — 19 банков;
на 31 декабря 2024 года — 61, из них:
  • с государственным капиталом — 7 банков;
  • с иностранным капиталом — 26 банков, в т. ч. со 100%-ным иностранным капиталом — 19 банков.
В 2024 году украинский банковский рынок покинули два банка:
  • 27 июня 2024 года решением № 236-рш Национальный банк отозвал банковскую лицензию у акционерного общества «Альпари Банк» на основании поданной им просьбы и исключил сведения об АО «Альпари Банк» из Государственного реестра банков;
  • 5 декабря 2024 года АО «Коммерческий инвестиционный банк» признано неплатежеспособным решением НБУ № 425-рш/БТ.
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Главные финансовые результаты прошлого года

По материалам:
Finance.ua
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