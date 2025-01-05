Експерт відповів, чого очікувати від курсу долара до гривні у 2025 році — Finance.ua

Експерт відповів, чого очікувати від курсу долара до гривні у 2025 році Сьогодні 08:18 — Валюта

Експерт відповів, чого очікувати від курсу долара до гривні у 2025 році

У 2025 році девальвація гривні буде помірною і співставною з темпами 2024 року. Курс долара до гривні може зрости у межах 5−10%.

По це заявив керівник департаменту макроекономічних досліджень компанії ICU Віталій Ваврищук.

Підхід Нацбанку

Як зазначив інвестбанкір, Національний банк обере підхід, за якого буде відбуватися така дуже повільна, керована, контрольована девальвація гривні.

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«Я би оцінював темп девальвації протягом 2025 року десь в діапазоні від 5 до 10%», — сказав він.

Він уточнив, що не варто очікувати різкої девальвації та різких змін курсу гривні щодо долара, євро та інших валют.

«Я би сказав, що приблизно ми будемо мати темпи девальвації, співставні з тими, які ми мали за результатами 2024 року», — сказав Ваврищук.

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Ваврищук також підкреслив, що, ймовірно, девальвація гривні у 2025 році не створить значних труднощів для населення чи бізнесу.

На його думку, зростання курсу долара в межах 5−10% не буде мати суттєвого негативного впливу.

Довідка Finance.ua:

аналітики оператора ринку обміну валют «КИТ Group» разом із колегами з банку «Глобус» і «Юнекс банку» (обидва — Київ) сходяться на думці, що середньорічний курс 2025 року буде близький до позначки 45 грн/$1, що відповідає показнику, закладеному в державний бюджет на наступний рік;

Національний банк України у 2025 році забезпечить «стійкість» валютного ринку. Курс долара «не злетить у космос»;

голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов зазначив, у першому кварталі 2025 року курсові показники долара та євро навряд чи вийдуть з-під контролю, а всі основні етапи девальвації гривні можуть відбуватися за аналогією 2024 року: після періодів її прискорення варто очікувати на періоди «девальваційного затишшя».

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