Чого очікувати від курсу долара у 2025 році: відповідь голови НБУ — Finance.ua

Чого очікувати від курсу долара у 2025 році: відповідь голови НБУ Сьогодні 16:10 — Валюта

Чого очікувати від курсу долара у 2025 році: відповідь голови НБУ

Національний банк України у 2025 році забезпечить «стійкість» валютного ринку. Курс долара «не злетить у космос».

Пишний нагадав, що НБУ ніколи не дає прогнозів щодо валютного курсу, та вчергове зазначив, що курс, «визначений державним бюджетом, не є для Національного банку цілю і ніколи не був».

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«Стійкість валютного ринку — ось це наша мета. Повернення в режим функціонування валютного ринку максимально ринкових механізмів попиту і пропозиції — це також наша мета», — сказав він.

Пишний розповів, що в момент повномасштабного НБУ змушений був відмовитися від плаваючого курсу і інфляційного таргетування. «Але в жовтні 2023 року ми відмовилися від фіксованого курсу і перейшли в режим керованої гнучкості», — додав він.

«Так, ми розуміємо що на ринку присутній суттєвий структурний дефіцит. І ми його покриваємо згладжуючи надмірні коливання. Але перехід до керованої гнучкості дозволив Національному банку вернути поступово в режим функціонування валютного ринку вплив таких речей, як попит і пропозиція», — сказав голова НБУ.

За його словами, саме фактичний стан української економіки, ті відновлювальні процеси, які ми крок за кроком стимулюємо, визначають насправді те, яким є курс".

«Тому для нас було важливо, щоби курс почав виконувати функцію поглинача шоків, а не генератора, і це наразі відбувається, забезпечити стійкість валютного ринку, і це також відбувається, і повернути на ринок попит і пропозицію як фактори, які визначають кон’юнктуру і відповідну курсову динаміку», — додав він.

Національний банк залишається на ринку і здійснює відповідні валютні інтервенції, покриваючи структурний дефіцит, який виникає саме в приватному секторі, «не дозволяючи гривні полетіти в космос», повідомив він.

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«Якщо зводити оці всі складні матерії до якогось одного речення, я можу сказати: „Не чекайте від нас, що гривня полетить у космос“», — сказав голова НБУ.

За його словами, важливою компонентою валютної стійкості є той факт, що золотовалютні резерви на кінець 2024 року будуть більше 43 млрд доларів, на кінець 2025 року рівні 41 млрд доларів.

«Ми маємо суттєво меншу невизначеність в джерелах і в форматах, за якими Україна отримуватиме міжнародну допомогу від партнерів у наступному році. Всі ці компоненти дають нам підстави говорити про те, що у нас є достатньо наразі факторів, які дозволять нам бути ефективними для того, щоб валютний ринок залишався стійким», — додав він.

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