Як коливання курсу долара впливає на рівень життя в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Як коливання курсу долара впливає на рівень життя в Україні (інфографіка) Сьогодні 11:15 — Валюта

Як коливання курсу долара впливає на рівень життя в Україні (інфографіка)

Наступного року уряд знову заморозить розмір соціальних стандартів через дефіцит коштів у бюджеті. Мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум — 2,9 тисячі. З огляду на прогнозоване зростання курсу валют, у доларах ці виплати будуть меншими, ніж у 2024 році та до початку війни.

Більш детально розповідає «Слово і діло».

2021 рік

У 2021 році мінімальна зарплата зросла двічі: до 6 тисяч гривень, потім до 6,5 тисяч.

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За актуальним на той момент середньорічним курсом (27,29 гривень за долар) це становило 220 та 238 доларів відповідно.

Інфографіка: «Слово і діло»

Прожитковий мінімум за рік змінився тричі: з 1 січня він становив 2 тисячі 189 гривень, з 1 липня — 2 тисячі 294 гривень, з 1 грудня — 2 тисячі 393 гривень. Це було еквівалентно 80, 84 та 88 доларам.

2022 рік

У перший рік повномасштабної війни середній курс долара складав 32,34 гривні.

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6,5 тисяч гривень мінімальної зарплати — це 201 долар. У жовтні 2022-го мінімалка зросла до 6,7 тисяч гривень — це 207 доларів.

Прожитковий мінімум із січня 2022 року становив 2 тисячі 293 гривень, з липня — 2 тисячі 508 гривень, із грудня — 2 тисячі 589 гривень. Це 74, 78 та 80 доларів відповідно.

2023 рік

У 2023 році мінімальна зарплата та прожитковий мінімум були заморожені.

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А враховуючи курс валют , у доларовому еквіваленті їхній розмір зменшився: мінімальна зарплата — 183 долари, прожитковий мінімум — 71 долар.

2024 рік

2024 році мінімальну зарплату підвищили двічі: з січня — до 7,1 тисяч гривень, з квітня — 8 тисяч.

Це 178 та 200 доларів відповідно (середній курс 40 гривень за долар).

Прожитковий мінімум зріс до 2 тисяч 920 гривень, це 73 долари.

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Наступного року соціальні показники знову буде заморожено. Якщо брати до уваги прогноз уряду щодо курсу долара (45 гривень), то розмір мінімальної зарплати становитиме 178 доларів, а прожиткового мінімуму — 65 доларів.

Довідка Finance.ua:

у законопроєкті держбюджету на 2025 рік середній курс долара до гривні закладений на рівні 45 гривень за валюту. Водночас курс у 2024 році був закладений на рівні 40,80 гривні;

за прогнозом начальника департаменту казначейства Глобус Банку Лєсового, на 1 січня 2025 року офіційний курс може скласти в проміжку 41,60 — 41,80 гривні. Тобто за підсумками поточного року долар може вирости в середньому на 10%.

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