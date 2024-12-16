Нацбанк за тиждень продав понад мільярд доларів — Finance.ua

Нацбанк за тиждень продав понад мільярд доларів Сьогодні 10:33 — Валюта

Нацбанк за тиждень продав понад мільярд доларів

Національний банк України за тиждень із 9 по 13 грудня продав на міжбанку $1,075 млрд, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

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Минулого тижня НБУ продав $1075,75 млн, що на $290,25 млн більше, ніж з 2 по 6 грудня. Також це другий найбільший показник за рік. Більше продавали тільки у травні. При цьому Нацбанк купив $100 тисяч, що на $30 тис. менше, ніж з 2 по 6 грудня.

Загалом з початку року Нацбанк продав $31,5 млрд, тоді як купив $125,8 млн.

У законопроєкті держбюджету на 2025 рік середній курс долара до гривні закладений на рівні 45 гривень за валюту. Водночас курс у 2024 році був закладений на рівні 40,80 гривні.

За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, курс долара, який закладає уряд у бюджет, є виключно розрахунковим. А тому цей показник не впливає на рішення НБУ.

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