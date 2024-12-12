Що робити, якщо банки чи обмінники відмовляються міняти гроші — Finance.ua

Що робити, якщо банки чи обмінники відмовляються міняти гроші
На практиці нерідкою є ситуація, коли банки чи небанківські установи відмовляються приймати від клієнтів гроші. Якщо з гривнями це, скоріш, виключення, то з іноземною валютою можна говорити про правило.
Масштаби цього явища досягли таких розмірів, що Національний банк України вимушений був запровадити драконівські штрафи для порушників:
- для банків — у розмірі до 400 тис. гривень і планується його збільшення за суттєві порушення;
- для небанківських фінансових установ — у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.
Це трохи отверезило операторів ринку обміну валют, однак явище все ж не перестало існувати.
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Тому, у разі, якщо вам відмовляють в обміні валюти й ви вважаєте, що це робиться незаконно, Нацбанк радить звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи.
Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до Національного банку. Детальну інформацію про оформлення звернення до Національного банку можна знайти тут.
Зазначимо, що обіг готівки в Україні — як гривні, так і іноземних валют — регламентується низкою законів та підзаконних актів. Головними з них є Закони України «Про банки та банківську діяльність», «Про Національний банк України», а також «Інструкція про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні» та «Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України», затверджені відповідними Постановами Правління Національного банку України.
Детальніше про те, як вчинити з певними видами купюр, до кого в такому випадку звертатися та що робити, якщо вам відмовили в обміні таких грошей — читайте в статті Finance.ua:
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