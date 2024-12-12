Що робити, якщо банки чи обмінники відмовляються міняти гроші — Finance.ua

Що робити, якщо банки чи обмінники відмовляються міняти гроші Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Що робити, якщо банки чи обмінники відмовляються міняти гроші

На практиці нерідкою є ситуація, коли банки чи небанківські установи відмовляються приймати від клієнтів гроші. Якщо з гривнями це, скоріш, виключення, то з іноземною валютою можна говорити про правило.

Масштаби цього явища досягли таких розмірів, що Національний банк України вимушений був запровадити драконівські штрафи для порушників:

для банків — у розмірі до 400 тис. гривень і планується його збільшення за суттєві порушення;

для небанківських фінансових установ — у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.

Це трохи отверезило операторів ринку обміну валют, однак явище все ж не перестало існувати.

Тому, у разі, якщо вам відмовляють в обміні валюти й ви вважаєте, що це робиться незаконно, Нацбанк радить звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи.

Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до Національного банку. Детальну інформацію про оформлення звернення до Національного банку можна знайти тут

Детальніше про те, як вчинити з певними видами купюр, до кого в такому випадку звертатися та що робити, якщо вам відмовили в обміні таких грошей — читайте в статті Finance.ua:

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