Прогноз курсу від уряду і фактичний курс: Гетманцев прокоментував ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

Прогноз курсу від уряду і фактичний курс: Гетманцев прокоментував ситуацію на валютному ринку Сьогодні 09:03 — Валюта

Прогноз курсу від уряду і фактичний курс: Гетманцев прокоментував ситуацію на валютному ринку

Середній курс гривні до долара з початку року склав 40,01 грн за долар. За існуючих темпів девальвації у грудні середній курс по року, ймовірно, буде близьким до 40,15−40,2 грн/дол.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, в останній тиждень темпи девальвації гривні проти долара пришвидшились, утім по року динаміка курсу буде трохи кращою за прогноз в бюджеті.

Він нагадав, що кожного року уряд закладає прогноз офіційного курсу гривні до долара США при розробці проєкту бюджету.

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«Це необхідно насамперед для оцінки доходів від імпорту, зокрема імпортного ПДВ, акцизів, інших митних платежів. Даний прогноз є суто розрахунковою величиною, що жодним чином не зобов’язує Нацбанк слідувати цьому бюджетному орієнтиру», — зазначив Гетманцев.

У бюджет-2024 закладався такий прогноз: 42,1 грн/дол. на кінець року, 40,7 грн/ дол. — середній курс за рік.

«По факту маємо: офіційний курс на 4 грудня 41,70 грн/дол. Останній тиждень гривня послаблюється проти долара більш помітно після того, як залишалась відносно стійкою на рівні близько 41,2−41,3 грн/дол. другу половину літа — восени цього року. На валютному ринку панують очікування курсу на міжбанку на кінець 2024 року близько до 42−42,5 грн/дол.», — прокоментував нардеп.

На його думку, прогноз курсу від уряду на 2024 рік і фактичний курс по року в умовах «керованої гнучкості» будуть близькими.

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«Подивимось, як воно буде наступного року, на який уряд у бюджет заклав прогноз курсу на рівні 45 грн/дол. у середньому по року. Трохи песимістично, як на мене. Утім, давайте, як-то кажуть, звіримо годинники», — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, експерти семи неурядових аналітичних центрів прогнозують зростання курсу долара наприкінці 2024 року до 42,2 гривень. Середнє значення прогнозу на грудень 2025 року становить 45,7 грн/долар.

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