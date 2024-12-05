НБУ повідомив, чому очікує зростання попиту на валюту наприкінці року — Finance.ua

НБУ повідомив, чому очікує зростання попиту на валюту наприкінці року Сьогодні 09:00 — Валюта

НБУ повідомив, чому очікує зростання попиту на валюту наприкінці року

Збільшення бюджетних видатків наприкінці року є традиційним сезонним явищем. НБУ очікує збільшення попиту на валюту та готовий компенсувати дефіцит.

Про це сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє в його інтерв’ю виданню «Укрінформ».

«Звісно, це зумовлює відповідне зростання попиту на валюту. Але це нас не лякає, бо Нацбанк враховує це і в своїх прогнозах, і в тактиці інтервенцій на валютному ринкові. Очікуємо, що структурний дефіцит валюти у грудні зросте і нівелюватиметься відповідним збільшенням наших інтервенцій», — сказав Ніколайчук.

Заступник голови НБУ повідомив, що структурний дефіцит валюти приватного сектору на ринку — це об’єктивна характеристика роботи нашого валютного ринку під час воєнного стану.

За його словами, наразі умови насамперед характеризуються значним дефіцитом бюджету, який здебільшого покривається міжнародною допомогою.

Читайте також Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року

«Механізм працює так: Міністерство фінансів отримує від партнерів валюту, яку продає Національному банкові, отримуючи натомість гривню. Ця гривня спрямовується в економіку, коли уряд здійснює видатки. Згодом цей гривневий ресурс повертається на ринок, де Національний банк викуповує його за валюту», — пояснив він.

Ніколайчук зазначив, надходження міжнародної допомоги загалом є стійкими, а НБУ ощадливо витрачає міжнародні резерви.

Не вистачає грошей? З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.