НБУ повідомив, чому очікує зростання попиту на валюту наприкінці року — Finance.ua
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НБУ повідомив, чому очікує зростання попиту на валюту наприкінці року

Валюта
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НБУ повідомив, чому очікує зростання попиту на валюту наприкінці року
НБУ повідомив, чому очікує зростання попиту на валюту наприкінці року
Збільшення бюджетних видатків наприкінці року є традиційним сезонним явищем. НБУ очікує збільшення попиту на валюту та готовий компенсувати дефіцит.
Про це сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє в його інтерв’ю виданню «Укрінформ».
«Звісно, це зумовлює відповідне зростання попиту на валюту. Але це нас не лякає, бо Нацбанк враховує це і в своїх прогнозах, і в тактиці інтервенцій на валютному ринкові. Очікуємо, що структурний дефіцит валюти у грудні зросте і нівелюватиметься відповідним збільшенням наших інтервенцій», — сказав Ніколайчук.
Заступник голови НБУ повідомив, що структурний дефіцит валюти приватного сектору на ринку — це об’єктивна характеристика роботи нашого валютного ринку під час воєнного стану.
За його словами, наразі умови насамперед характеризуються значним дефіцитом бюджету, який здебільшого покривається міжнародною допомогою.
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«Механізм працює так: Міністерство фінансів отримує від партнерів валюту, яку продає Національному банкові, отримуючи натомість гривню. Ця гривня спрямовується в економіку, коли уряд здійснює видатки. Згодом цей гривневий ресурс повертається на ринок, де Національний банк викуповує його за валюту», — пояснив він.
Ніколайчук зазначив, надходження міжнародної допомоги загалом є стійкими, а НБУ ощадливо витрачає міжнародні резерви.
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За матеріалами:
Укрінформ
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