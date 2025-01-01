Аналітики та банкіри прогнозують середньорічний курс у 2025 р. у діапазоні закладеного в держбюджеті — 45 грн/$1 Сьогодні 19:04 — Валюта

Аналітики та банкіри прогнозують середньорічний курс у 2025 р. у діапазоні закладеного в держбюджеті — 45 грн/$1

Аналітики оператора ринку обміну валют «КИТ Group» разом із колегами з банку «Глобус» і «Юнекс банку» (обидва — Київ) сходяться на думці, що середньорічний курс 2025 року буде близький до позначки 45 грн/$1, що відповідає показнику, закладеному в державний бюджет на наступний рік.

«Найімовірніший сценарій — це близький до урядового прогнозу, що відображений у держбюджеті-2025, середньорічний курс 45 грн/$1, що допускає його коливання протягом року в межах 44−46 грн/$1 із тяжінням до вищої позначки до кінця року — поки що ми не маємо підстав недооцінювати ризики подальшої довгострокової девальвації», — повідомили в «КИТ Group» на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

Експерти очікують ослаблення офіційного курсу до 42,2−42,5 грн/$1 під кінець поточного року. Вони вказують, що прогноз на початок 2025-го залежить від макроекономічних чинників, зокрема від подальшої динаміки міжнародної підтримки, монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС) США і курсового паритету на міжнародних ринках долара США і євро.

Читайте також Як зросте курс долара на початку 2025 року: банкір озвучив прогноз

«У разі стабільного надходження фінансової підтримки від партнерів і союзників та за умови низької волатильності зовнішніх ринків курс гривні буде відносно передбачуваним, хоча й триматиметься надалі девальваційного фарватеру», — наголошують аналітики.

Зі свого боку голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов зазначає, що в прогнозах офіційного курсу на наступний рік він також переважно покладається на закладений у бюджеті показник 45 грн/$1.

«Розуміємо, що вартість долара може залежати від низки чинників та обставин, серед яких можна виділити обсяг міжнародної фінансової підтримки, що спрямовується на покриття бюджетного „розриву“ між видатками та доходами», — пояснює він.

Читайте також Як коливання курсу долара впливає на рівень життя в Україні (інфографіка)

Серед важливих чинників, що впливають на курсову динаміку, банкір назвав темпи зростання ВВП, рівень інфляції та військові дії, які можуть створювати тиск на валютному ринку, спонукаючи до активнішої купівлі інвалюти як на безготівковому, так і на готівковому ринках.

«Ми не можемо виключити, що прогноз може збутися не повністю. Однак середньозважений курс у 45 грн/$1 — це вже орієнтир, на який спирається бізнес, плануючи свою діяльність на 2025 рік, зокрема девелопери житла, які розпочали свої проєкти в другому півріччі 2024 року з плановим завершенням будівництва у 2026 році», — навів приклад Мамедов.

За розрахунками банку «Глобус», гривня до кінця 2025 року може послабитися до рівня 46−47 грн/$1.

«Відсьогодні цифри, закладені в бюджет, видаються цілком реалістичними, і на кінець наступного року, якщо не буде значних змін у ситуації з безпекою, курсовий діапазон 45−47 грн/$1 є високоймовірним», — зазначила в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько.

«Однак я зараз би не поспішала з жодними прогнозами. Імовірність, що війна завершиться у 2025-му, не є нульовою. І за умови отримання надійних гарантій безпеки ситуація в економіці швидко змінюватиметься, зокрема й щодо курсу гривні», — додала банкір.

За її словами, у разі реалізації позитивного сценарію — завершення військових дій — варто очікувати припливу іноземних інвестицій. У зв’язку з цим Золотько не виключає, що в певний період може скластися ситуація, коли регулятору доведеться замість продажу валюти на міжбанківському ринку викуповувати її.

Читайте також Член Ради НБУ розповів, чого чекати на валютному ринку у 2025 році

«Очевидно, що зараз такий сценарій виглядає дещо фантастичним, але його не можна виключати», — резюмувала Золотько.

Аналітики «КИТ Group» пояснюють, що рекордний стрибок попиту на інвалюту наприкінці поточного року зумовлений традиційною активізацією розрахунків бізнесу за зовнішніми контрактами та зростанням попиту на готівкову валюту серед населення.

«Утім, протягом року ми спостерігали переважно незначний спред між курсами купівлі та продажу — це яскраве свідчення балансу на ринку. Тоді як у грудні спред між курсами купівлі та продажу долара сягав 0,8−1 грн, що свідчить про зростання тиску на ринок», — коментують ситуацію експерти.

Однак завдяки завезенню рекордних обсягів готівкової валюти та валютним інтервенціям Національного банку курс гривні вдалося зберегти у відносній стабільності, вказують вони.

Читайте також Що буде з валютою у січні, та чи варто зберігати кошти у гривні

«Для наступного року важливим фактором буде збільшення податкового навантаження на депозити. Якщо банки не зможуть нівелювати зниження прибутковості вкладів цікавими пропозиціями, існує висока ймовірність перетікання заощаджень і вільної гривневої ліквідності в готівкову валюту поза банками, що також може стати потужним фактором тиску на курс», — пояснюють експерти.

Мамедов зазначає, що, найімовірніше, готівкові курси гривні до долара США 2025 року відрізнятимуться від міжбанківських у діапазоні 0,3−0,5 грн. Таким чином, якщо курс на міжбанку наприкінці року буде на рівні близько 46−47 грн/$1, то на готівковому ринку він може становити в середньому 46,5−47,5 грн/$1.

«Однак наразі лінійно прогнозувати ситуацію без урахування низки чинників, що динамічно розвиваються або ж можливих чинників, вкрай важко», — сказав банкір.

Читайте також У НБУ уточнили роль курсу долара в Україні

Зі свого боку Золотько серед ключових чинників рекордних обсягів ввезення готівкової валюти назвала підвищений попит з боку населення на тлі девальваційних очікувань, з урахуванням обмежень на купівлю безготівкової валюти еквівалентом 50 тис. грн/міс. в одному банку, а також значним поліпшенням каналів поставок готівкової валюти наземним транспортом в Україну.

«Жодної проблеми в самих цифрах немає. Наразі в НБУ достатньо резервів, прогнозовані надходження міжнародної допомоги, принаймні на наступний рік, виглядають переконливо, тож ресурсів для покриття цього надлишкового валютного попиту достатньо. При цьому не варто забувати, що йдеться насамперед про формування заощаджень, тобто якихось „приватних“ валютних резервів», — наголосила банкір.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.