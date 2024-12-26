В Україні скоротився попит на валюту: банки зменшили її ввіз — Finance.ua
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В Україні скоротився попит на валюту: банки зменшили її ввіз

Валюта
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В Україні скоротився попит на валюту: банки зменшили її ввіз
В Україні скоротився попит на валюту: банки зменшили її ввіз
У листопаді 2024 року українські банки ввезли 1,478 млрд доларів готівкової валюти, що на 12,2% менше, ніж у жовтні (1,684 млрд доларів).
Про це свідчать дані Національного банку України.
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Минулого місяця скоротився попит на валюту в Україні. Як наслідок, банки зменшили ввіз іноземної готівкової валюти в країну.

Скільки доларів та євро ввезли

Дана тенденція щодо скорочення готівкової валюти має місця як з доларами, так і з євро.
Зокрема банки ввезли за листопад 1,039 млрд готівкових доларів, що на 9,6% менше, ніж у жовтні (1,150 млрд доларів).
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Обсяг готівкових євро скоротився на 17,8% до 437 млн доларів в еквіваленті (532 млн у жовтні).
В Україні скоротився попит на валюту: банки зменшили її ввіз
За даними НБУ, за листопад з України вивезли валюти на 121 млн доларів.

Довідка Finance.ua:

  • у першій половині грудня українці помітили значні коливання на валютному ринку. Експерти очікують зростання курсу долара та євро напередодні Нового року з можливим перетином психологічної позначки;
  • курс долара протягом 2025 року буде помірно зростати. Курс наприкінці наступного грудня буде дещо нижчим ніж 46 гривень за долар. Національний банк продовжить поступово послаблювати гривню, темпи будуть вищі в другій половині 2025 року;
  • згідно з прогнозом МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме 45,0 грн у 2025 році.

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За матеріалами:
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