Зношені чи пошкоджені долари та євро: що треба знати про їх обмін — Finance.ua

Зношені чи пошкоджені долари та євро: що треба знати про їх обмін Сьогодні 15:05 — Валюта

Зношені чи пошкоджені долари та євро: що треба знати про їх обмін

Іноземна валюта, хоча й не заборонена для обігу в Україні, не є офіційним платіжним засобом і підлягає обміну на гривню. Зосередьмося на доларах та євро, які є найпопулярнішими в нашій країні.

старі купюри неохоче беруть як люди, які купують валюту, так і установи, які її обмінюють. Про це йдеться у Тут до проблем зі зношеністю чи пошкодженням банкнот додається те, щоПро це йдеться у статті Finance.ua.

Переважно це стосується доларів до 1996 року випуску, хоча вони є таким же самим платіжним засобом у США, як і долари 2010 року, які так полюбляють українці. Згідно з міжнародними угодами, всі банки та фінансові установи зобов’язані приймати долари, випущені після 1914 року, якщо вони зберегли основні ознаки платіжності.

Пункт 32 цього Положення говорить прямо: «Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави».

Тобто всі долари від 1914 року випуску мають безперешкодно прийматися до обміну — як банками, так і небанківськими установами, зокрема, пунктами обміну валюти, про що останні часто воліють «забувати», хоча НБУ у цьому пункті не робить для обмінників жодних виключень. Це ж стосується і всіх інших валют, які в своїх країнах не втратили статусу платіжного засобу.

Загалом же щодо іноземних банкнот у НБУ радимо наступне: перед обміном варто перевірити на сайті центрального банку тієї країни, валюту якої хочете обміняти, чи не втратила банкнота платіжну спроможність.

У деяких випадках таку валюту можна обміняти у будь-якому обмінному пункті. Наприклад, у випадку з банкнотою 500 євро або доларами США, надрукованими після 1914 року, які залишаються платіжними засобами. Проте в інших випадках валюту можна обміняти лише у центральних банках країн-емітентів.

А що із зношеними валютами?

Якщо щодо року випуску доларів чи євро проблем не має виникати, то щодо зношених купюр все складніше.

З банкнотами, які мають ознаки значного зношення (перелік цих ознак — тут ), мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та небанківських фінансових установ.

Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо. До зношених банкнот відносяться розірвані, пошкоджені, обгорілі, обпалені, зіпсовані до втрати захисних елементів, забруднені або вицвілі, а також банкноти, вилучені з обігу іншими країнами.

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Інкасо — це механізм, який використовується банками для відправлення зношених банкнот в іноземні фінансові установи для обміну. Тобто ваша купюра буде прийнята (за вашою згодою, звісно) у вас для обміну, але гроші за неї ви отримаєте лише після того, як її доправлять до банку, який її випустив, і той оцінить її стан та визначить, чи є вона платіжним засобом.

Окрім того, послуга ця платна, тобто з вас стягнуть плату за інкасо — її розмір залежить від банку і може становити 10−30% номіналу. Який саме розмір цієї плати та терміни проведення операції інкасо — має також бути зазначено у доступному для клієнтів місці.

Якщо ваші гроші містять незначні пошкодження та плями, які не підпадають під ознаки значного зношення, банк чи установа, що обмінює валюту, має їх прийняти до обміну.

У разі, якщо купюра містить ознаки підробки, вона вилучається, а у дію вступають правоохоронці. Тут практично так само, як і з гривнею. У цьому разі, як і у разі висновку, що банкноти перестали бути платіжним засобом, ви за них, звісно, жодних грошей не отримаєте. Моліться, щоб не отримати тюремний строк — у реаліях нашої країни це цілком вірогідний сценарій, навіть якщо до виготовлення фальшивки ви не маєте стосунку.

Детальніше про це читайте у нашій статті за посиланням нижче:

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