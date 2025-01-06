Итоги валютного рынка 2024: насколько девальвировала гривна — Finance.ua

Итоги валютного рынка 2024: насколько девальвировала гривна Сегодня 13:03 — Валюта

Итоги валютного рынка 2024: насколько девальвировала гривна

За 2024 год гривна девальвировала по официальному среднегодовому курсу на 8,9%, по курсу на конец года на 9,7%.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, по среднемесячному курсу наибольшие темпы девальвации гривны наблюдались в январе и июне. В течение года гривна постепенно ослабевала каждый месяц, за исключением октября.

Читайте также Курс доллара в Украине может достичь 47 гривен к концу 2025 года — прогноз

Нардеп отметил, что спрос на валюту в прошлом году значительно превышал ее предложение на всех сегментах рынка — как на безналичном, так и на наличном. Как следствие, в 2024 году Национальный банк Украины оставался ключевым игроком на валютном рынке.

«Объемы чистых валютных интервенций на поддержку курса, то есть разница между продажей и покупкой валюты НБУ на межбанке, составили $34,8 млрд, в т. ч. рекордные $5,3 млрд в декабре. Для сравнения в 2023 году на поддержку курса было израсходовано $28,6 млрд, в 2022 году $25 млрд», — добавил он.

Увеличение интервенций было обусловлено ростом спроса на валюту из-за расширения дефицита счета текущих операций, постепенной валютной либерализации и ухудшения валютных ожиданий.

Читайте также Украинцы в декабре купили валюты более чем на 2,9 млрд долларов

«Подводя итоги в целом, в 2024 году ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой. Этому способствовала прежде всего достаточная внешняя финансовая поддержка партнеров ($41,7 млрд), которая поддерживала международные резервы и способность НБУ проводить валютные интервенции, а также взвешенная политика регулятора по обеспечению режима управляемой гибкости. По году гривна ожидаемо ослабла против доллара, но темпы были умеренными и не превысили 10%. Относительная курсовая устойчивость оставалась важным фактором стабилизации инфляционных ожиданий и сдерживания роста цен», — подытожил Гетманцев.

Обменный курс гривны к американскому доллару в 2024 году составил:

на конец года — 42,04 грн/долл.;

средний за год — 40,15 грн/долл.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.