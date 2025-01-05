Украинцы в декабре купили валюты более чем на 2,9 млрд долларов — Finance.ua
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Украинцы в декабре купили валюты более чем на 2,9 млрд долларов

Валюта
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Украинцы в декабре купили валюты более чем на 2,9 млрд долларов
Украинцы в декабре купили валюты более чем на 2,9 млрд долларов
В декабре 2024 года население Украины приобрело в банках валюты на 2,936 млрд долларов (в эквиваленте), тогда как продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,633 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,303 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Объем покупки валюты вырос на 1,1% по сравнению с ноябрем, когда было куплено 1,289 млрд долларов.

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Несмотря на рост, этот показатель ниже, чем в октябре, когда украинцы приобрели рекордную сумму за последние 12 лет.
За весь 2024 год население Украины приобрело в банках 12,219 млрд долларов.
Украинцы в декабре купили валюты более чем на 2,9 млрд долларов
Напомним, по словам руководителя департамента макроэкономических исследований компании ICU Виталия Ваврищука, в 2025 году девальвация гривны будет умеренной и сопоставимой с темпами 2024 года. Курс доллара к гривне может возрасти в пределах 5−10%.
Председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов отметил, что в первом квартале 2025 года курсовые показатели доллара и евро вряд ли выйдут из-под контроля, а все основные этапы девальвации гривны могут происходить по аналогии 2024 года: после периодов ее ускорения следует ожидать периодов. девальвационного затишья".
По материалам:
РБК-Україна
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