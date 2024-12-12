Трамп обещает упростить жизнь инвесторам — Finance.ua

Трамп обещает упростить жизнь инвесторам Сегодня 07:00 — Казна и Политика

Трамп обещает упростить жизнь инвесторам

Недавно избранный президент США Дональд Трамп пообещал ускоренно предоставить необходимые разрешения всем, кто инвестирует $1 млрд или больше в экономику страны.

Об этом сообщил Трамп в Truth Social

«Любое лицо или компания, инвестирующая $1 млрд или более в Соединенные Штаты Америки, получит ускоренные согласования и разрешения, включая, но никоим образом не ограничиваясь, всеми экологическими одобрениями», — подчеркнул избранный президент США.

Ранее сообщалось, что 7 ноября 2024 г. в Париже состоялась встреча избранного президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Сообщалось, что разговор длился около 35 минут. Зеленский назвал его продуктивным.

8 декабря Трамп заявил, что в Украине нужно немедленно прекратить огонь, и призвал Киев и москву начать переговоры.

После этого Зеленский заявил, что «прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как путин это уже делал».

НВ По материалам:

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