Трамп обещает упростить жизнь инвесторам — Finance.ua

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Трамп обещает упростить жизнь инвесторам

Казна и Политика
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Трамп обещает упростить жизнь инвесторам
Трамп обещает упростить жизнь инвесторам
Недавно избранный президент США Дональд Трамп пообещал ускоренно предоставить необходимые разрешения всем, кто инвестирует $1 млрд или больше в экономику страны.
Об этом сообщил Трамп в Truth Social.
«Любое лицо или компания, инвестирующая $1 млрд или более в Соединенные Штаты Америки, получит ускоренные согласования и разрешения, включая, но никоим образом не ограничиваясь, всеми экологическими одобрениями», — подчеркнул избранный президент США.
Ранее сообщалось, что 7 ноября 2024 г. в Париже состоялась встреча избранного президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Сообщалось, что разговор длился около 35 минут. Зеленский назвал его продуктивным.
8 декабря Трамп заявил, что в Украине нужно немедленно прекратить огонь, и призвал Киев и москву начать переговоры.
После этого Зеленский заявил, что «прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как путин это уже делал».
По материалам:
НВ
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