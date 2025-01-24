Трамп заявил, что не хотел бы вводить пошлины против Китая — Finance.ua

Трамп заявил, что не хотел бы вводить пошлины против Китая Сегодня 11:40

Трамп заявил, что не хотел бы вводить пошлины против Китая

Президент США Дональд Трамп говорит, что предпочел бы не вводить пошлины против Китая. Однако такая возможность сохраняется.

Об этом он заявил в интервью для Fox News

«У нас есть одна очень большая власть над Китаем, и это тарифы, и они не хотят их. Ее, я считаю, лучше не применять. Но это огромная власть над Китаем», — сказал он.

Как отмечает Bloomberg, Трамп часто применял тарифы как угрозу против друзей и противников. Он заявлял, что дополнительные доходы помогут финансировать его внутренние приоритеты. Лидер США на второй день своего пребывания в должности пригрозил ввести 10% тарифы на Китай уже с 1 февраля за то, что он позволил «наводнить» Америку фентанилом.

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Рынки восприняли как положительный знак то, что Трамп воздержался от введения пошлин на Китай в первые дни своего пребывания у власти, а его недавние угрозы были более мягкими, чем в прошлом году. В ходе предвыборной кампании республиканец установил дополнительные пошлины на Китай на уровне около 60%, что, по словам экономистов, может подорвать торговлю США с китайской экономикой, которая сильно зависит от экспорта.

«Трудно понять, что именно имел в виду президент США Дональд Трамп в своих последних комментариях о тарифах в Китае… Однако сложно представить, что Трамп отступит от своих угроз тарифами. И анализ Bloomberg Economics показывает, что для Китая и мира многое поставлено на карту», — сказал Чан Шу, главный экономист по Азии Bloomberg Economics.

После вступления в должность лидер республиканцев дал китайскому приложению TikTok отсрочку от немедленного запрета в США и заявил о низких рисках национальной безопасности этой платформы.

У Трампа есть причина избегать отчуждения Пекина ранними торговыми мерами, поскольку он пытается убедить владимира путина — близкого дипломатического партнера Си — прекратить войну в Украине.

«У них большая власть над этой ситуацией», — сказал Трамп о Китае во время видеообращения к Всемирному экономическому форуму в Давосе.

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