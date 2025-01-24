Канада обещает постепенную, но решительную реакцию на американские пошлины — Finance.ua

Канада обещает постепенную, но решительную реакцию на американские пошлины Сегодня 11:39

Канада обещает постепенную, но решительную реакцию на американские пошлины

Если США введут импортные пошлины на канадские товары, ответ Канады будет решительным, но постепенным.

Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Если они введут пошлины, мы готовы отреагировать решительно, но так, чтобы усиливать давление постепенно. Не для того, чтобы разобраться, как долго жить с этими пошлинами, а для того, чтобы понять, как от них быстро избавиться — для достижения чего на столе остаются все варианты», — сказал Трюдо.

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В то же время он отметил, что «наши усилия, прежде всего, направлены на то, чтобы никакие пошлины против Канады не вводились».

Трюдо подчеркнул, что «именно поэтому мы продолжаем настаивать, что вместо ограничения товаров из Канады, США следует нарастить сотрудничество с Канадой в энергетике, критически важных минералах, в других товарах, необходимых ей, чтобы достичь обещанного Дональдом Трампом экономического роста».

Как сообщалось ранее, новый президент США Дональд Трамп вскоре после инаугурации пригрозил с 1 февраля ввести 25% пошлины на весь импорт из Канады и Мексики.

Укрінформ По материалам:

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