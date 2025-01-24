Трамп заявил, что будет просить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, в том числе для давления на рф — Finance.ua

Трамп заявил, что будет просить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, в том числе для давления на рф Сегодня 10:45 — Энергетика

Трамп заявил, что будет просить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, в том числе для давления на рф

Президент США Дональд Трамп потребует от Саудовской Аравии и стран-членов ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на рф для прекращения войны в Украине.

Об этом он сказал, выступая онлайн перед участниками экономического форума в Давосе, пишет Bloomberg.

Президент США заявил, что обратится к Саудовской Аравии и другим странам ОПЕК с просьбой «снизить стоимость нефти». Такие действия, по его прогнозам, могут остановить инфляцию и способствовать снижению процентных ставок. Трамп подчеркнул, что среди прочего это будет оказывать давление на россию, чтобы она прекратила войну в Украине.

«Если бы цена снизилась, война между рф и Украиной закончилась бы. Сейчас цена довольно высокая, поэтому война продолжается», — заявил Трамп.

Президент США отметил, что потребует немедленного снижения процентных ставок и пообещал «быстрые действия» для борьбы с государственными расходами и увеличением стоимости заимствований, которые, по его словам, привели к экономической катастрофе.

«За последние четыре года наше правительство потратило $8 трлн на расточительный дефицит бюджета и ввело энергетические ограничения, которые разрушают страну, губительные правила и скрытые налоги, как никогда раньше», — отметил президент США.

Ранее источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, сообщали, что советники Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между россией и Украиной в ближайшие месяцы.

22 января президент США заявил, что война в Украине может завершиться «легким или сложным путем». Трамп пригрозил рф санкциями и пошлинами на все, что россия продает Соединенным Штатам, если путин не заключит мирное соглашение с Украиной.

Чтобы снизить цены на мировом рынке, США нужно увеличить свою добычу и договориться о координации с другими крупными нефтяными странами.

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