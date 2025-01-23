путин обеспокоен экономикой рф на фоне угрозы новых санкций Трампа, — Reuters Сегодня 12:29

путин все больше озабочен проблемами в российской экономике военного времени. Это происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении войны с Украиной и обещает новые санкции.

Об этом сообщает Reuters.

По словам двух источников, знакомых с позицией кремля, оценка ситуации в российской экономике способствовала формированию мнения среди части российской элиты о желательности урегулирования войны путем переговоров.

Трамп пообещал быстро прекратить войну. На этой неделе он заявил, что в отношении россии возможны дополнительные санкции, а также пошлины, если путин не пойдет на переговоры, добавив, что россия движется к «большим проблемам» в экономике.

Только за несколько дней до инаугурации Трампа администрация президента США Джо Байдена ввела самый широкий пакет санкций, направленных против доходов россии от продажи нефти и газа. Как заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, это даст Трампу рычаг влияния на любых переговорах, оказав экономическое давление на россию.

«Цели войны достигнуты»

В прошлом году россия добилась самых значительных территориальных приобретений с первых дней войны и теперь контролирует почти пятую часть Украины.

По словам одного из источников, знакомых с позицией кремля, путин считает, что основные цели войны уже достигнуты, включая контроль над территориями, соединяющими материковую часть россии с Крымом, и ослаблением украинской армии.

По словам источника, путин также осознает, какое давление война оказывает на экономику, упомянув «действительно большие проблемы», например влияние высоких процентных ставок на невоенные предприятия и промышленность.

россия увеличила расходы на оборону до постсоветского максимума в 6,3% ВВП в текущем году, что составляет треть бюджетных расходов. Расходы были инфляционными. Наряду с нехваткой рабочей силы в военное время это привело к росту заработной платы.

Вдобавок к этому правительство стремилось увеличить налоговые поступления, чтобы сократить бюджетный дефицит.

Экономика россии, движимая экспортом нефти, газа и полезных ископаемых, за последние два года продемонстрировала рост, несмотря на многочисленные раунды западных санкций, введенных после вторжения россии в Украину в 2022 году.

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