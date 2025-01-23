Трамп призвал рф заключить соглашение с Украиной об окончании войны, иначе будут «высокие налоги, тарифы и санкции» — Finance.ua
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Трамп призвал рф заключить соглашение с Украиной об окончании войны, иначе будут «высокие налоги, тарифы и санкции»

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Трамп призвал рф заключить соглашение с Украиной об окончании войны, иначе будут «высокие налоги, тарифы и санкции»
Трамп призвал рф заключить соглашение с Украиной об окончании войны, иначе будут «высокие налоги, тарифы и санкции»
Президент США Дональд Трамп заявил, что любит российский народ и не хочет нанести ущерб рф, однако не будет иного выбора, как ввести «высокие налоги, тарифы и санкции» на товары из россии, если москва не пойдет на соглашение о мире в Украине.
Об этом он написал в среду на своей странице в Truth Social.
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«Я не хочу нанести вред россии. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом путиным — и это, несмотря на фальсификации радикальных левых «россия, россия, россия», — написал Трамп.
При этом он подчеркнул, что именно россия помогла победить во Второй мировой войне, «потеряв тогда почти 60 миллионов жизней».
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«Учитывая это, я окажу россии, чья экономика приходит в упадок, а также президенту путину очень большую услугу. Успокойтесь сейчас и остановите эту бессмысленную войну! Будет только хуже, если мы не заключим „соглашение“, и вскоре у меня не будет иного выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается из россии Соединенным Штатам и другим странам-участницам», — заявил 47- и президент США.
Он снова повторил, что эта война никогда не началась бы, будь он президентом.
«Мы можем сделать это легким или сложным способом, и легкий способ всегда лучше. Пришло время „заключать сделку“. Ни одна жизнь больше не должна быть потеряна!» — подчеркнул Трамп.
По материалам:
Європейська правда
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