Трамп призвал рф заключить соглашение с Украиной об окончании войны, иначе будут «высокие налоги, тарифы и санкции» — Finance.ua

Трамп призвал рф заключить соглашение с Украиной об окончании войны, иначе будут «высокие налоги, тарифы и санкции» Сегодня 10:01

Трамп призвал рф заключить соглашение с Украиной об окончании войны, иначе будут «высокие налоги, тарифы и санкции»

Президент США Дональд Трамп заявил, что любит российский народ и не хочет нанести ущерб рф, однако не будет иного выбора, как ввести «высокие налоги, тарифы и санкции» на товары из россии, если москва не пойдет на соглашение о мире в Украине.

Об этом он написал в среду на своей странице в Truth Social

«Я не хочу нанести вред россии. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом путиным — и это, несмотря на фальсификации радикальных левых «россия, россия, россия», — написал Трамп.

При этом он подчеркнул, что именно россия помогла победить во Второй мировой войне, «потеряв тогда почти 60 миллионов жизней».

«Учитывая это, я окажу россии, чья экономика приходит в упадок, а также президенту путину очень большую услугу. Успокойтесь сейчас и остановите эту бессмысленную войну! Будет только хуже, если мы не заключим „соглашение“, и вскоре у меня не будет иного выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается из россии Соединенным Штатам и другим странам-участницам», — заявил 47- и президент США.

Он снова повторил, что эта война никогда не началась бы, будь он президентом.

«Мы можем сделать это легким или сложным способом, и легкий способ всегда лучше. Пришло время „заключать сделку“. Ни одна жизнь больше не должна быть потеряна!» — подчеркнул Трамп.

Європейська правда По материалам:

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