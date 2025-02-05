Китай ведет антимонопольное расследование против Google в ответ на пошлины США — Finance.ua
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Китай ведет антимонопольное расследование против Google в ответ на пошлины США

Мир
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Китай ведет антимонопольное расследование против Google в ответ на пошлины США
Китай ведет антимонопольное расследование против Google в ответ на пошлины США
Китай открыл антимонопольное расследование против корпорации Google как еще один ответ на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщило Государственное управление Китая по регулированию рынка.
Там отметили, что Пекин подозревает Google в нарушении антимонопольного законодательства КНР. Хотя поисковик и другие интернет-сервисы Google заблокированы в Китае с 2010 года, это расследование может помешать другим сделкам американской корпорации с китайскими компаниями.
Китайское госуправление по регулированию рынка объявило о начале расследования сразу после вступления в силу 10-процентных пошлин на товары из Китая.
Кроме того, Пекин ввел пошлины в 15% на американские уголь и сжиженный газ, а еще 10% пошлины на нефть и сельскохозяйственную технику из США. Также в стране был введен экспортный контроль товаров, связанных с вольфрамом, теллурой, висмутом, молибденом и индием.
Напомним, во время своего первого президентского срока в 2018 году Дональд Трамп начал двухлетнюю торговую войну с Китаем из-за большого профицита торгового баланса США. Он ввел пошлины на товары стоимостью в сотни миллиардов долларов, что нарушило глобальные цепочки поставок и нанесло ущерб мировой экономике. Тогда Трамп обвинял Китай в «нечестных торговых практиках».
Чтобы положить конец торговой войне, в 2020 году Китай согласился тратить дополнительно $200 миллиардов в год на американские товары. Но этот план сорвала пандемия COVID-19, а годовой торговый дефицит Китая вырос до $361 миллиарда.
Уже во время второго президентства Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт товаров из Китая — 10%. Тогда Китай заявил о «глубоком разочаровании» из-за действий Трампа и отметил, что подаст жалобу во Всемирную торговую организацию.
По материалам:
theБабель
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