250 млн евро: как выиграли рекордную сумму денег в лотерее — Finance.ua

250 млн евро: как выиграли рекордную сумму денег в лотерее
В ирландском городе Корк семья выиграла рекордные 250 миллионов евро в лотерее. Билет приобрели в местном магазине.
Об этом сообщило FDJ United.
Человек приобрел билет в хорошо известном среди местных магазине Clifford’s Centra на улице Шандон.
Победители решили сохранить анонимность, однако они не ожидали выигрыша и были приятно удивлены.
«Это просто фантастическая новость. Мы рады, что именно наш магазин продал этот золотой билет. Мы работаем здесь уже 95 лет и гордимся этим моментом», —
отметил владелец магазина.
Как отмечают представители лотереи, это официально самый большой выигрыш за всю историю ирландского участия в лотерее.
Недавно в США мужчина дважды за ночь стал миллионером. Счастливчик из Массачусетса США купил два выигрышных лотерейных билета в двух разных магазинах, что принесло ему гонорар в 2 миллиона долларов.
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