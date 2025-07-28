250 млн евро: как выиграли рекордную сумму денег в лотерее — Finance.ua

250 млн евро: как выиграли рекордную сумму денег в лотерее Сегодня 18:18 — Мир

250 млн евро: как выиграли рекордную сумму денег в лотерее

В ирландском городе Корк семья выиграла рекордные 250 миллионов евро в лотерее. Билет приобрели в местном магазине.

Человек приобрел билет в хорошо известном среди местных магазине Clifford’s Centra на улице Шандон.

Победители решили сохранить анонимность, однако они не ожидали выигрыша и были приятно удивлены.

«Это просто фантастическая новость. Мы рады, что именно наш магазин продал этот золотой билет. Мы работаем здесь уже 95 лет и гордимся этим моментом», — отметил владелец магазина.

Как отмечают представители лотереи, это официально самый большой выигрыш за всю историю ирландского участия в лотерее.

Недавно в США мужчина дважды за ночь стал миллионером . Счастливчик из Массачусетса США купил два выигрышных лотерейных билета в двух разных магазинах, что принесло ему гонорар в 2 миллиона долларов.

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