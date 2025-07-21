У США чоловік двічі за ніч став міліонером: як це можливо (фото) — Finance.ua
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У США чоловік двічі за ніч став міліонером: як це можливо (фото)

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У США чоловік двічі за ніч став міліонером: як це можливо (фото)
У США чоловік двічі за ніч став міліонером: як це можливо (фото)
Щасливчик з Массачусетсу США купив два виграшні лотерейні квитки у двох різних магазинах, що принесло йому гонорар у 2 мільйони доларів.
Про це пише CNN.
Пол Коркоран з Фітчбурга, невеликого міста в північно-центральній частині Массачусетсу, планував взяти участь у розіграші Powerball 9 липня. Спочатку він придбав багатоігровий квиток, що охоплює сім ігор, але помилково вважав, що останній розіграш за цим квитком пройшов, пише в пресрелізі Powerball.
Менш ніж за 10 хвилин від першого магазину, де він купив квиток, він взяв другий квиток на сім розіграшів Powerball — один з яких також включав розіграш 9 липня.
За даними лотереї штату Массачусетс, ця проста помилка принесла йому другий шанс виграти джекпот у розмірі 217 мільйонів доларів.
Обидва виграшні квитки Powerball збіглися з усіма п’ятьма білими кульками, витягнутими 9 липня — 5, 9, 25, 28 та 69, що дозволило Коркорану заробити 1 мільйон доларів до оподаткування за кожен виграшний квиток.
Обидва магазини, де Коркоран придбав квитки — супермаркет Market Basket у Фітчбурзі та магазин Country Farms у Леомінстері — отримають виплату у розмірі 10 000 доларів, повідомив речник лотереї.
  • За даними лотереї штату Массачусетс, виграшні квитки стали першими квитками Powerball вартістю 1 мільйон доларів, проданими у Фітчбурзі та Леомінстері, штат Массачусетс.

Що робитиме з виграшем

Коркоран сказав представникам лотереї, що його подвійний виграш приємний, але він поки що не має планів щодо того, що він робитиме зі своїм виграшем.

Шанси виграти джекпот

Шанси виграти джекпот Powerball становлять 1 до 292,2 мільйона. Наступний розіграш Powerball відбудеться 21 липня з очікуваним джекпотом у 308 мільйонів доларів.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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