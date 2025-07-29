Чехия отменяет поддержку для украинских детей в школах — Finance.ua

Чехия отменяет поддержку для украинских детей в школах Сегодня 07:02 — Мир

Чехия отменяет поддержку для украинских детей в школах

Начиная с нового учебного года, система поддержки украинских детей в чешских школах претерпевает существенные изменения. Как пишет Seznam Zprávy , Министерство образования Чешской Республики решило отменить финансирование, которое позволяло учебным заведениям обеспечивать украиноязычных ассистентов, покупать учебные материалы и эффективно интегрировать детей, прибывших в результате полномасштабного вторжения россии в Украину.

Как работала система поддержки в школах Чехии

В последние три учебных года чешские школы с большим количеством украинских учеников получали целевые дотации. Эти средства были направлены на финансирование украиноязычных ассистентов, которые помогали учащимся адаптироваться к чешской образовательной системе, выполняли функции переводчиков, работали с родителями и были важным звеном между учителями и украинскими семьями.

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Только в первой половине 2025 года 193 учебных заведения получили 89 миллионов крон на эту программу. Это были те школы, где не менее 10% учащихся имели статус временной защиты в Чехии.

Почему программу отменили

В ответ на запрос журналистов Seznam Zprávy Министерство образования Чехии подтвердило: программа не будет продлена в 2025—2026 учебном году. Причина — ограничение бюджета и перераспределение средств в сторону общего финансирования непедагогического персонала.

В то же время школы с украинскими учениками с сентября могут рассчитывать только на базовую языковую подготовку, которую будут финансировать из региональных резервов. Однако эксперты отмечают: языковая поддержка не компенсирует потерю украиноязычных ассистентов.

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Как объяснила Мартина Шкрдлантова, представитель некоммерческой организации META, это была очень эффективная модель — она помогала всем: детям, учителям, родителям и самим школам.

Проблемы на местах: что говорят директора школ

Для школ отмена поддержки стала настоящим вызовом. К примеру, в начальной школе Vrchlického в городе Либерец учатся 100 украинских детей. Директор Павел Цоуфал сообщил, что вынужден был уволить пятерых ассистентов 30 июня. С сентября школа останется без поддержки для украинских учеников, многие из которых не владеют чешским языком даже на базовом уровне.

«Это для нас огромное усложнение. Не имею представления, как мы справимся с сентября», — говорит директор.

Аналогичная ситуация в школе имени Богумила Грабала в Праге 8. Тем не менее, ее руководитель Матей Рашовский решил не отказываться от ассистентов — он направил на это часть средств, предназначенных для улучшения качества учебного процесса. Таким образом, школа сохранила украиноязычных специалистов как часть педагогической команды.

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