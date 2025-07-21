Что нужно знать о работе в Чехии: условия и права работников — Finance.ua

Что нужно знать о работе в Чехии: условия и права работников
В Чехии действует упрощенная система трудоустройства для украинцев. Однако работникам важно знать условия контрактов, по которым они работают, свои права и порядок увольнения.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
В Чехии существует три основных типа трудовых договоров (práce zmluva), заключаемых между работником и работодателем:
- Рracovní zmluva — основной трудовой договор с полной социальной защитой и правами работника.
- Dohoda o provedení práce (DPP) — договор о выполнении определенной работы, краткосрочный, с ограничением дохода (до 10 тысяч крон в месяц без уплаты социальных взносов).
- pracovní činnosti (DPČ) — договор о работе с большим объемом часов, чем DPP, но с определенными ограничениями.
Основные условия и права по трудовому договору (pracovní zmluva)
- Договор должен быть заключен в письменной форме и содержать четкие условия: должность, зарплата, рабочее время, место работы, продолжительность договора (срочный или бессрочный).
- Испытательный срок обычно составляет до 3 месяцев (до 6 месяцев для руководителей).
- Минимальная месячная зарплата в 2025 году — 20 800 крон, почасовая — 124 кроны.
- Гарантированный трудовой стаж и взносы в пенсионную систему.
- Работник имеет право на оплачиваемый отпуск (минимум 4 недели в год).
Изменения в Трудовой кодекс с 2025 года предполагают большую гибкость в планировании рабочего времени, возможность работы с 14 лет на сезонных работах, а также новые правила по увольнению (срок увольнения начинает действовать с момента вручения уведомления). Работодатель обязан вести учет всех договоров DPP и сообщать о них в Чешское управление социального обеспечения (ČSSZ).
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) — договор о трудовой деятельности
Он подписывается, если объем работы не превышает 20 часов в неделю.
Особенности:
- У работника есть ограниченные социальные гарантии.
- При достижении определенного уровня дохода уплачиваются взносы в соцфонды.
- Подходит для студентов, пенсионеров, временных работников.
Dohoda o provedení práce (DPP) — договор о выполнении работы
Очень гибкий вариант — по этому договору можно работать не более 300 часов в год у одного работодателя.
Достоинства:
- Минимальные налоги.
- Подходит для временных работ или подработок.
Но нет оплачиваемого отпуска и больничных, а также ограничены права во время увольнения. Также важно: с 1 января 2025 года доходы по DPP свыше 10 тысяч крон в месяц подлежат уплате социальных взносов. Ранее этот порог был 4500 крон, но изменения отменили.
Что обязательно должно быть указано в трудовом договоре
- Размер зарплаты (брутто/нетто).
- Рабочий график (полный/неполный).
- Испытательный срок (обычно до 3 месяцев).
- Обязанности, место работы, условия увольнения.
- Уровень налогообложения и взносов (пенсионное, медицинское страхование, налог на доходы).
Важные нюансы для украинцев
- Украинцы, имеющие временную защиту, имеют право работать без специального разрешения.
- Работодатель обязан заключить письменный договор до первого дня работы.
- Выплаты за отпуск или увольнение возможны только в случае официального трудоустройства — поэтому «работа без контракта» всегда рискована.
- Если работника увольняют, он имеет право встать на учет в службе занятости и получить пособие по безработице.
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