Что нужно знать о работе в Чехии: условия и права работников — Finance.ua

Что нужно знать о работе в Чехии: условия и права работников Сегодня 14:07 — Личные финансы

Что нужно знать о работе в Чехии: условия и права работников

В Чехии действует упрощенная система трудоустройства для украинцев. Однако работникам важно знать условия контрактов, по которым они работают, свои права и порядок увольнения.

В Чехии существует три основных типа трудовых договоров (práce zmluva), заключаемых между работником и работодателем:

Рracovní zmluva — основной трудовой договор с полной социальной защитой и правами работника. Dohoda o provedení práce (DPP) — договор о выполнении определенной работы, краткосрочный, с ограничением дохода (до 10 тысяч крон в месяц без уплаты социальных взносов). pracovní činnosti (DPČ) — договор о работе с большим объемом часов, чем DPP, но с определенными ограничениями.

Основные условия и права по трудовому договору (pracovní zmluva)

Договор должен быть заключен в письменной форме и содержать четкие условия: должность, зарплата, рабочее время, место работы, продолжительность договора (срочный или бессрочный). Испытательный срок обычно составляет до 3 месяцев (до 6 месяцев для руководителей). Минимальная месячная зарплата в 2025 году — 20 800 крон, почасовая — 124 кроны. Гарантированный трудовой стаж и взносы в пенсионную систему. Работник имеет право на оплачиваемый отпуск (минимум 4 недели в год).

Изменения в Трудовой кодекс с 2025 года предполагают большую гибкость в планировании рабочего времени, возможность работы с 14 лет на сезонных работах, а также новые правила по увольнению (срок увольнения начинает действовать с момента вручения уведомления). Работодатель обязан вести учет всех договоров DPP и сообщать о них в Чешское управление социального обеспечения (ČSSZ).

Читайте также Подростки в Чехии могут легально трудоустроиться: какие условия

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) — договор о трудовой деятельности

Он подписывается, если объем работы не превышает 20 часов в неделю.

Особенности:

У работника есть ограниченные социальные гарантии. При достижении определенного уровня дохода уплачиваются взносы в соцфонды. Подходит для студентов, пенсионеров, временных работников.

Dohoda o provedení práce (DPP) — договор о выполнении работы

Очень гибкий вариант — по этому договору можно работать не более 300 часов в год у одного работодателя.

Достоинства:

Минимальные налоги. Подходит для временных работ или подработок.

Но нет оплачиваемого отпуска и больничных, а также ограничены права во время увольнения. Также важно: с 1 января 2025 года доходы по DPP свыше 10 тысяч крон в месяц подлежат уплате социальных взносов. Ранее этот порог был 4500 крон, но изменения отменили.

Читайте также Минималка в Чехии: какую сумму гарантируют в 2025 году

Что обязательно должно быть указано в трудовом договоре

Размер зарплаты (брутто/нетто). Рабочий график (полный/неполный). Испытательный срок (обычно до 3 месяцев). Обязанности, место работы, условия увольнения. Уровень налогообложения и взносов (пенсионное, медицинское страхование, налог на доходы).

Важные нюансы для украинцев

Украинцы, имеющие временную защиту, имеют право работать без специального разрешения. Работодатель обязан заключить письменный договор до первого дня работы. Выплаты за отпуск или увольнение возможны только в случае официального трудоустройства — поэтому «работа без контракта» всегда рискована. Если работника увольняют, он имеет право встать на учет в службе занятости и получить пособие по безработице.

Подробнее об условиях работы за границей читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.