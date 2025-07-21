Стартует программа грантов на профессиональное обучение «Собственное дело»: кто может получить — Finance.ua

Стартует программа грантов на профессиональное обучение «Собственное дело»: кто может получить Сегодня 17:12 — Личные финансы

Стартует программа грантов на профессиональное обучение «Собственное дело»: кто может получить

Сегодня, 21 июля, стартует Программа грантов на профессиональное обучение «Собственное дело: пространство для развития», которая финансируется международной гуманитарной организацией CORE при поддержке Министерства экономики Украины и акционерного общества «Государственный Сберегательный Банк Украины».

Об этом сообщает Правительственный портал.

Цель программы

Поддержать профессиональное развитие молодежи, ведущей собственную предпринимательскую деятельность во время войны.

Фокус

На предпринимателей, которые уже получили или получат гранты на создание или развитие собственного бизнеса «Собственное дело» от Минэкономики.

Кто может стать участником программы?

Предприниматели в возрасте 18−35 лет, отвечающие следующим критериям:

являются внутриперемещенными лицами (ВПЛ);

являются лицами, чье жилье разрушено или повреждено в результате боевых действий;

проживают в регионах, граничащих с линией фронта;

являются молодыми людьми с инвалидностью или имеют членов домохозяйства с инвалидностью;

имеют на содержании несовершеннолетних детей и/или пожилых людей (60 лет и старше);

участвовали в боевых действиях;

имеют хронические социально-опасные заболевания (и их дети);

являются членами домохозяйства, потерявшего кормильца в результате военных действий.

Отобранные участники смогут бесплатно получить грант на оплату или компенсацию за необходимые для развития бизнеса образовательные услуги — международные курсы, образовательные онлайн платформы (Coursera, Udemy, edX и др.), профессиональные школы, центры повышения квалификации, курсы переквалификации, авторские курсы экспертов в сфере ведения бизнеса и т. д.

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