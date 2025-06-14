Подростки в Чехии могут легально трудоустроиться: какие условия — Finance.ua

Подростки в Чехии могут легально трудоустроиться: какие условия Сегодня 06:28 — Мир

Подростки в Чехии могут легально трудоустроиться: какие условия

Чешская Республика открывает рынок труда для 14-летних, которые смогут легально трудоустроиться, однако, только во время каникул и при ряде строгих условий.

Об этом пишет PolskieRadio.

Какие условия

В частности, необходимо согласие родителей и прохождение медицинского осмотра.

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По информации пражского корреспондента Польского радио Войцеха Стоббы, «ограничения также касаются рабочего времени, которое не может превышать семи часов в день и тридцати пяти в неделю».

Ночные смены и сверхурочная работа не допускаются. Минимальная почасовая заработная плата брутто такая же, как и для взрослых — чуть менее 22 злотых в час.

Список возможных вакансий содержит предложения от работы в общепите, сбора фруктов, помощи в офисе и доставки посылок к роли аниматора в летнем лагере.

Еще одно из важнейших условий: работа не должна отрицательно влиять на здоровье и развитие подростков.

Новые правила призваны уменьшить теневую экономику и защитить подростков от нечестных работодателей.

Кроме того, такой подход должен облегчить молодым людям первый контакт с рынком труда.

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